Ook West-Vlamingen vinden de weg voor de 25ste verjaardag van Graspop in Dessel

Na drie jaar uitstel is het groot feest in Dessel voor Graspop en vieren ze hun 25ste verjaardag. Hun cadeau is een extra dag op donderdag en een affiche die een feesteditie zeker waardig is. Alle vier de dagen zijn volledig uitverkocht, ook de camping, alsook alle hotels in de buurt, dat betekent dus 50.000 metalliefhebbers per dag!

Knaldrang heet dat tegenwoordig, en je mag gerust zeggen dat het feest was de eerste dag. De zon was al volle bak van de partij boven de weide van Graspop, de oproep van het Rode Kruis om een wit T-shirt te dragen was duidelijk niet opgevolgd. Metalfans dragen nu éénmaal graag zwart, en liefst shirts met hun favoriete band, dat is traditie. Veel ontblootte bovenlichamen, ook dat is een traditie. Bruce Dickinson, zanger van Iron Maiden vroeg het volk: ‘Scream for me, Graspop’ en dat deden ze enthousiast, je hoorde de opluchting en de jaren van gemis in hun antwoord. Toen ze hun klassieker ‘Fear Of The Dark’ inzetten, was het nog mooi zonnig, maar ontplofte de weide. Het publiek van dit muziekfestival is een ouder publiek, en er heerst hier altijd een prima sfeer van verbondenheid en respect. De indeling van de festivalweide is wat aangepast, en de vijf podia liggen nu wat meer gespreid. De dubbele mainstage zorgt ervoor dat je tussen hoofdacts slechts 15 minuten hoeft te wachten, en als je daar je goesting niet vindt, kan je zeker terecht in de Marquee, Metaldome en Jupilerstage. Op naar de tweede dag met als headliners Within Temptation en The Scorpions. (PADI & Sandro)

Een groep uit Brugge en Oedelem met v.l.n.r. Stefan Bergez, Bram Vervisch, Ben Zutterman en Arno Zutterman. De groep komt één dag naar Graspop en kijkt uit naar Stake en Volbeat. Deze vrienden vonden we aan de Jupiler Stage, maar ze zijn nog niet veel geweest op Graspop. (foto Sandro)

Jeroen Degraeve, Matthias Brutsaert, Thibaut Derycke en Anthony Dobbelaere (v.l.n.r.) komen uit De Panne, Poperinge en Ieper. We bemerkten ze toen ze op weg waren naar hun campingplaats voor de volgende vier dagen. Ze willen nieuwe groepen ontdekken, maar kijken ook uit naar Sabaton en Iron Maiden. (foto Sandro)

Op deze foto prijken Kenny Thorrez (links), Shana Vermeulen en Frederic Notredame uit Wervik en Geluwe. Kenny leerde dit sympathieke koppel net kennen en hielp hen op de camping. Ze blijven hier vier volle dagen, kijken uit naar Volbeat, Sabaton, Alice Cooper en Iron Maiden. (foto Sandro)

Hade Vansteenkiste, Matthias Heggermont, Sander Verschoot en Emilie Vandenbroucke uit Izegem en Ingelmunster komen vier dagen voor de sfeer. Ze kwamen al de woensdag toe op de camping. Ze willen zeker Iron Maiden zien. (foto Sandro)

Een groep uit Brugge met Kenneth Belle, Pieter-Jan Henry, Rayini Decaesstecker en Stefanie Anne, die zeker Alice Cooper niet willen missen. (foto Sandro)