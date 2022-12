Ook West-Vlaming Jeroen Logghe is één van de sterke namen die de cast vervolledigen van de spektakel-musical ‘Red Star Line’

Studio 100 stelt de laatste namen voor van de hoofdcast van de spektakel-musical Red Star Line. Zo zullen Marleen Merckx en musicalster Vera Mann, die speciaal voor deze rol overkomt vanuit Nederland, de rol van Rosalie spelen. Daarnaast deelt Studio 100-ancien Free Souffriau haar rol van Martha met het jonge talent Laura Seys. Peter Thyssen en Jan Schepens kruipen in de huid van Jef. Ook de rest van de hoofdcast en het ensemble wordt ingevuld met sterke namen. Eén daarvan is Jeroen Logghe uit Nevele, maar afkomstig uit Diksmuide. Het wordt zelfs een druk voorjaar voor Jeroen, want vanaf 7 januari is hij te zien in ‘Priscilla, Queen of the Desert’. Baptiste Vuylsteke en Liesbeth Roose hebben ook West-Vlaamse roots.

Studio 100 kan dus rekenen op een reeks van topnamen voor deze productie. Naast deze nieuwe namen was reeds bekend dat de sterkhouders van de vorige productie Jelle Cleymans en Jonas Van Geel opnieuw aan boord zijn. Voor Marie werden Lotte Stevens en Ianthe Tavernier aangetrokken. Samen vormen Jan en Marie het koppel dat centraal staat in deze musical. De volledige cast van Red Star Line: Jan (Jonas van Geel & Jelle Cleymans) – Marie (Lotte Stevens & Ianthe Tavernier) – Louise (Charlotte Boudry & Charlotte Verduyn) – Walter (Peter Van Den Begin & Peter Van de Velde) – Jakob (Carry Goossens & Frans Van der Aa). De nieuwkomers: Martha (Free Souffriau & Laura Seys) – Rosalie (Marleen Merckx & Vera Mann) – Jef (Jan Schepens & Peter Thyssen) – Cyriel (Nordin De Moor, Michiel De Meyer & Leendert De Vis) – Zulma (Hilde Van Wesepoel & Goele De Raedt) – Odillon (Dirk Van Vaerenbergh & Ludo Hoogmartens).

Het ensemble: Martijn Claes, Wout Sels, Jurgen Stein, Pieter Casteleyn, Steven Colombeen, Tim Saey, Sven Tummeleer, Victor Marinus, Roger Makadi, Youssef El Kaouakibi, Malik Mohammed, Keije Schepers, Joris De Beul, Baptiste Vuylsteke, Chris Schep, Kenny Verelst, Mathias De Decker, Maja Van Honsté, Elke Buyle, Janis van Dorsselaer, Lien Van den Bossche, Charlotte Suijs, Pauline Joris, Florence Van Laecke, Liesbeth Roose, Lynn Mancel, Gitty Pregers, Alyssa Luypaert, Seline Sanchez, Helena De Graeve, Julie Demarbaix, Freya Pauwels, Melia Loi, Imahni Tsolakis, Zoë Rijk, Eveline Maes, Christophe Degelin, Jeroen Logghe, Patrick Sabel, Lieselot Lauwers, Tessy Torfs en Kato Haes. Bezieler Gert Verhulst: bezieler: “Ik ben heel tevreden met de groep acteurs die we voor de hoofdcast en het ensemble van Red Star Line hebben kunnen verzamelen. Het is een mooie mix van ervaren topacteurs en nieuwe talenten. Nu is het aftellen naar de start van de repetities in januari en dan uiteraard naar de grote wereldpremière op 19 maart 2023!”

Jeroen Logghe is afkomstig uit Diksmuide, maar woont nu in Nevele. © PADI

Red Star Line is de grote opvolger van de iconische succesmusical 40-45. Het belooft opnieuw een emotionele rollercoaster te worden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water. Op dit moment zijn er al meer dan 100.000 tickets de deur uit. De stad Antwerpen was – einde 19e, begin 20e eeuw – het vertrekpunt van waar de grote oceaanstomers van de Red Star Line rederij richting Noord-Amerika vertrokken. Rond dit thema opende in 2013, ter hoogte van de originele bolders op Het Eilandje, het Red Star Line Museum. Rond deze nieuwe productie is een nauwe samenwerking opgezet met de stad Antwerpen en het Red Star Line Museum. De voorstelling laat zich inspireren op het verhaal van de rederij en de levensverhalen van de Red Star Line-passagiers, die in de authentieke gebouwen van het museum worden verteld. (PADI)

Vanaf 23 maart in Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. Tickets en info:www.redstarline.nu