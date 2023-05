Ook West-Vlaamse theatermakers én acteurs/actrices werken mee aan producties in Fakkeltheater in Antwerpen

Deze middag waren ook de West-Vlamingen Peter Bulckaen, Jeroen Maes, Hans Peter Janssens, Leen Dendievel, Brecht Callewaert, Michaël Zanders, Wim Stevens… present op de seizoenvoorstelling van Het Fakkeltheater in Antwerpen. Ook deze theatermakers, acteurs/actrices zijn Het Fakkeltheater trouw en blijven daar producties voorstellen of optredens verzorgen.

Michaël Zanders – afkomstig uit Oostende – heeft méér dan een heel goede band met het Antwerpse Fakkeltheater. Zijn echtgenoot Sam Verhoeven is immers al vijftien (!!!) jaar algemeen directeur van Het Fakkeltheater. In het nieuwe seizoen blijft het Fakkeltheater ook een verzamelplaats voor artistiek talent. Meer dan 60 verschillende producties zullen er te zien zijn in één van de zalen, verspreid over méér dan 600 (!!!) voorstellingen. Michaël Zanders zelf doet mee in de eigen productie ‘Hotel Vocal 3 – Countrry Roads’ op 19, 26 november en 3 december. Hans Peter Janssens – ook afkomstig uit Brugge – is te zien in ‘Bellissama 7 – From Weill To Broadway’ op zondag 14 april 2024. Op maandag 29 april 2024 staat Hans Peter ook op het podium tijdens ‘Nekka Nacht 7 – Charles & Johny.’ Ook in januari 2024 speelt Hans Peter drie keren mee in ‘Merci Charles’.

In september staan Jeroen Maes – afkomstig uit Ieper – en Peter Bulckaen uit Geluwe met ‘Frank wordt Francine’ maar liefst zes keren in Het Fakkeltheater. In februari 2024 staat Het Prethuis van Jeroen Maes negen keren met ‘De Padelburen’ in Het Fakkeltheater. Dan spelen ook Jeroen Maes, Wim Stevens en Peter Bulckaen mee… Met de productie ‘Achter De Schermen/ één zee’ staat Leen Dendievel –afkomstig uit Kortrijk – in het najaar maar liefst twaalf keren in Het Fakkeltheater. In juni 2024 wordt ‘Masterclass’ opgevoerd van InTeam Producties. Daar speelt Brecht Callewaert in mee, afkomstig uit Desselgem. Deze productie staat maar liefst elf keren geprogrammeerd in de Zwarte Zaal van Het Fakkeltheater… (PADI)

Volledig programma: www.fakkeltheater.be