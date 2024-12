Ook West-Vlaamse jongeren vinden de weg naar de schaatspiste op ‘Winterland’ Hasselt: “Een mix van een pretpark, kermis én schaatspiste”

Tot en met zondag 5 januari kan je nog terecht op ‘Winterland’ in Hasselt. Net zoals in de voorbije jaren trokken in de voorbije weken ook heel wat West-Vlamingen naar Limburg om in Hasselt te genieten van dit event.

Tot komende zondag ben je welkom op het Kolonel Dusartplein in Hasselt voor de al zestiende editie van ‘Winterland’ Hasselt. Je kan er dagelijks terecht voor 15.000 m² gratis winterpret. Naast de wintermarkt en de gezellige drank- en eetstandjes zijn er vele attracties en kan je ook deelnemen aan méér dan 35 activiteiten, die al in de voorbije weken en nu ook in de komende week te beleven vallen.

En of het leuk was! © PADI/Jelle

De meeste West-Vlamingen maken er een weekendje van en genieten zo op hun manier van ‘Winterland’ Hasselt. Ook Luca Devaere (16) uit Ingelmunster, Elodie Verschaeve (14) uit Lendelede en broer Mats Verschaeve (12) uit Lendelede waren onlangs present in Hasselt, waar ze natuurlijk ook – samen met de ouders – een bezoek brachten aan ‘Winterland’ Hasselt. Viel het mee? “Ik vond het ongelofelijk leuk en adembenemend”, bekent Luca. “Ik trok al ooit naar de kerstmarkt in Brugge, maar in Hasselt voelde ik méér dat fun gehalte en dit vanaf het eerste moment dat ik ‘Winterland’ betrad.”

Na een stevige schaatspartij genoten Elodie, Mats en Luca ook in de winterbar. © PADI/Jelle

“Vorig jaar was ik al eens aanwezig op ‘Winterland’. Het was mij dus niet onbekend, maar toch ben ik nu terug sprakeloos wanneer ik mijn rondgang deed langs de kerstmarkt. De geuren van al dat lekkers, de kleuren van al die lichtjes, het doet iets met je”, bekende Elodie, waarna haar broer Mats besluit: “Ik ben eerlijk: kerstmarkten bezoeken is niet mijn ding. Maar ‘Winterland’ Hasselt is totaal iets anders! Het is een mix van een pretpark, kermis én schaatspiste. Een hapje en drankje horen daar natuurlijk ook bij, maar bovenaan mijn plezierlijstje staat de grote schaatspiste waar we met zijn drieën een hele leuke tijd beleefden.” Kortom, nog geen plannen voor woensdag 1, donderdag 2, vrijdag 3, zaterdag 4 of zondag 5 januari? Ga met de kids eens naar ‘Winterland’ in Hasselt! (PADI)

Info: www.winterland.be