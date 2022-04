Ook West-Vlaamse fans van ‘Samson & Gert’ waren present op de afscheidshow in Puurs

Tussen de ruim 1.600 aanwezigen op de afscheidsshow van ‘Samson & Gert’ in Puurs zaten er natuurlijk ook heel wat West-Vlaamse fans. We kwamen een groepje tegen met West- en Oost-Vlamingen, die meer dan gelukkig waren dat ze erbij waren op deze allerlaatste show van ‘Samson & Gert’.

Liese Rosseel (25) uit Oostkamp zei het volgende: “Vol ongeduld keek ik langverwacht uit naar de allerlaatste afscheidsshow van Samson & Gert. Dit natuurlijk met gemengde gevoelens, want het definitieve afscheid van onze jeugdidolen kwam helaas dichterbij. Ook was de show me echter niet ongekend, zoals velen, ging ik reeds een eerste maal kijken tijdens het najaar van 2020. Al zat dit al wat ver in het geheugen! De sfeer voor de start en tijdens de show was zeker aangenaam te noemen. Onze vriendengroep en de mensen uit onze en de andere tribunes waren zeer enthousiast en zongen luidkeels mee met alle hits, vals of niet, dit deed er allemaal niet toe. Wanneer het liedje ‘Ochtengymnastiek’ startte werd er aan ons gevraagd het masker van Gert op te zetten, wat een leuk en grappig zicht opleverde. Het was trouwens fijn om zo’n attentie te mogen ontvangen van de organisatie. Dit krijgt zeker een speciaal plaatsje in huis. De show zelf zat, zoals vele shows van Samson & Gert, goed in elkaar. Mooie overgangen, vlotte en hilarische babbels, maar ook emotionele momenten wisselden elkaar af. Wanneer het slot van de show naderde en het ook bij enkele castleden wat moeilijker werd, hoefde ik ook een traantje weg te pinken. Al snel werd het duidelijk dat ik niet de enige was!Als slot en toppunt van de avond konden we de echte ster achter Samson ontmoeten en met hem op de foto gaan, ja zeker, Danny Verbiest was van de partij. Ook de toffe afterparty zorgde ervoor dat we deze topavond mooi konden afsluiten. Het was een avond om nooit meer te vergeten en een ode aan de helden die mijn kinderjaren onder andere zo mooi gemaakt hebben, waarvoor velen malen dank!”

De vriendengroep met de Gert-pancarte. © Liese

Tweelingzus Lotte wilde het volgende kwijt over dit laatste optreden: “Het was een avond vol zang, dans, gelach, gejuich, en emotie. We besloten om met een vriendengroepje naar de allerlaatste afscheidsshow van Samson en Gert te gaan. We zijn inmiddels met hen opgegroeid en vonden het daarom een soort plicht om afscheid te kunnen nemen van onze jeugdhelden. Dit als bedanking om onze jeugd fantastisch te maken. Maar wauw wat een onvergetelijke show! Al vanaf het eerste liedje zat er een leuke sfeer in de zaal. Iedereen zong luidkeels mee, sommige haalden hun zotste dansmoves boven, er werd geapplaudisseerd, met de voeten op de grond gestampt, gelachen en er werden ook enkele traantjes weggepinkt. Wanneer Gert met Samson het allerlaatse liedje zong, had iedereen rondom mij het enorm moeilijk. Sommige hadden kippenvel, anderen hadden tranen in hun ogen. Het besef dat we Gert nooit meer samen met Samson gingen zien, was toch voor velen onder ons een moeilijk moment. Ja, we gaan hem zeker missen maar we zijn Gert enorm dankbaar voor wat hij heeft gedaan. Hij liet ons zien wat ware vriendschap is, liet ons durven dromen, geloven en moedig zijn. Bedankt Gert en Samson en veel succes Marie! We zijn er zeker van dat jij een fantastisch plusbaasje zal zijn voor Samson. “

Een foto voor het Pop-Up Theater in Puurs. © Liese

Glenn Swanckaert (28) uit Merkem wilde het volgende nog kwijt: “Voor mij was het echt speciaal om hierbij te kunnen zijn, mijn hele jeugd ben ik opgegroeid met Samson en Gert, dit was een absolute must om bij deze allerlaatste show te kunnen zijn en zo samen met enkele van mijn beste vrienden het afscheid van Gert te kunnen beleven. Het afscheid van een jeugdicoon en toch ergens ook een beetje van mijn jeugd. Al zal ik studio 100 altijd wel blijven volgen.”

De 20-jarige Mathis Preenen uit Gent reageerde met de woorden: “Alhoewel ik maar de laatste 20 jaar van dit duo heb meegemaakt, ben ik hier mee opgegroeid. Ik stond op met hun liedjes, ik keek overdag naar hun afleveringen en ging dan terug slapen met hun muziek. Toen Gert hiermee besloot van te stoppen sloeg dit natuurlijk in als een bom. Dat ik dan ook net de allerlaatste show van mijn echte jeugdheld kon bijwonen, wel dat is nu net waar ik nog jaren trots op zal zijn. Ik heb het volste vertrouwen dat Marie het heel goed zal doen maar toch zal ik Gert enorm missen. Bedankt Gert!”

We vroegen ook een reactie aan de 34-jarige Kevin Claes uit Gent. “Voor mij was het niet de eerste keer dat ik naar een show van Samson en Gert ben geweest, ik deed heel veel kerstshows. Ik ging ook al eens naar een afscheidsshow, maar met een leuke groep vrienden die ik leerde kennen, wouden we de allerlaatste, maar dan ook de allerlaatste show zien met Gert. Het was kippenvel van minuut één tot de allerlaatste seconden. Ik ben 34 jaar en er dus volledig mee opgegroeid. Ik zag alle afleveringen, zondag om 9 uur zat ik telkens voor de buis. Nu wou ik mijn dochter hiermee laten kennismaken, helaas! Samson en Gert kent ze al een beetje door mij, ze is 2,5 jaar oud, dus Samson en Marie kent ze veel beter. Ik hoop uit de grond van mijn hart dat haar generatie ook 30 jaar kan genieten van Samson en Marie. Ik wens haar veel succes, ze zal het zeker evengoed doen.” (PADI)