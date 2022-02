Ook ouders van Bart Herman waren aanwezig op zijn verjaardagsshow in Herzele

Frans Herman en Paula Ottevaere zijn respectievelijk 91 en 88 jaar. Het zijn de ouders van Bart Herman, die in 1970 hun geboortestreek Wevelgem verlieten en samen met de kinderen verhuisden naar Sint-Niklaas. In 1973 verhuisden ze naar Wetteren, waar ze nu nog altijd wonen. Tot op heden rijden ze nog regelmatig op en af naar West-Vlaanderen om familie te bezoeken.

“Mijn ouders maken er een erekwestie van om steeds aanwezig te zijn op mijn verjaardagsconcert”, verklapt Bart. “De mensen weten dat en stellen het erg op prijs. Vroeger, in de jaren ’60, gingen we met de hele familie kijken naar het jaarlijks muziekconcert van de fanfare ‘De Ridder Janszonen’ in Dadizele, waarvan mijn grootvader dirigent was. Mijn vader praatte het concert aan elkaar en wij zaten in de zaal. Nu zijn de rollen omgedraaid. Een fijne traditie. Om een of andere reden komen er heel wat West-Vlamingen steevast naar dit verjaardagsconcert in Herzele afgezakt. Gisteren waren er mensen uit Oostende, Veurne, Kortrijk, enz. Ik zing dan ook altijd een paar West-Vlaamse liedjes waaronder ‘Ti Vorrei’, dat luidkeels wordt meegezongen.”

Op deze foto bemerk je Cynthia Benoot, Tania Benoot, Rosette Naeyaert en Alain Benoot uit Veldegem in het bijzijn natuurlijk van Bart Herman (links). © PADI/Daniël

Op 9 april treedt Bart op in CC Guldenberg in Wevelgem. Zijn geboortedorp en de eigenlijke bakermat van de familie. Volgens Bart hebben heel wat familieleden al kaarten gekocht. “Ik ben benieuwd of de opkomst ook daar massaal zal zijn. Toen in september 2011 de coronateugels een weinig werden gelost, speelde ik een intiem solo-concert in het muziekcafé Het Barrieke in Wevelgem dat op heel wat bijval mocht rekenen. Het ziet er dus goed uit”, besluit Bart. (PADI)