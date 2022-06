Ook op vrijdag zijn de West-Vlamingen present op Graspop in Dessel

Ook op vrijdag waren er West-Vlamingen present op Graspop in het snikhete Dessel.

Kristof Lampaert, Evelien Lantoine, Stefaan Deceuninck en Tom Decuypere (van links naar rechts) zijn er vier dagen aanwezig. Deze personen uit Moorslede en Geluwe vonden de show op donderdagavond van Iron Maiden fantastisch. Op vrijdag supporterden ze voor Whitesnake en Scorpions.

Een groep uit Roeselare met v.l.n.r. Jasper Decru, Roy Vangraefschepe, Delphine Beernaert en Bram Vanderheere. Sinds dinsdag verblijven ze al in Centerparcs. Dat is een geluk, want door het warme weer kunnen ze daar ook eens in het zwembad springen. Op vrijdag keken ze uit naar het optreden van Jinjer op de Jupiler stage. Dit is een band uit Oekraïne, die vier dagen geleden zelfs nog niet wisten of ze in Dessel gingen geraken. Ook Baroness, Glory Hammer en Sabaton staan op hun verlanglijstje maar ze komen vooral eveneens van de sfeer genieten.

Marino Van Leeuwen en Sandra Boecquaert zijn uit Deerlijk en Ruiselede. We vonden dit koppel terug in wat bekend staat als “Den Vuilen Hoek”, een plaats waar de West-Vlamingen traditioneel samenkomen om een pintje te drinken. Desondanks de nieuwe inrichting van de weide vinden ze dit toch terug. Of zou de organisatie van Graspop hiermee rekening hebben gehouden? Ze houden meer van de “old school” muziek, zoals Iron Maiden, Scorpions en Europe, maar ook Within Temptation op vrijdag wilden ze zeker zien. (PADI – foto’s Sandro)