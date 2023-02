Ook Oostendse Wendy Van Wanten genoot van première ‘Legally Blonde’ in Antwerpen

Exact een jaar na het gedwongen corona-uitstel en met een acteurswijziging in de hoofdrol ging zaterdagavond de musical ‘Legally Blonde’ dan toch eindelijk in première in de Antwerpse Stadsschouwburg. Aanvankelijk was de hoofdrol weggelegd voor Ianthe Tavernier, maar wegens een te drukke agenda moest ze de fakkel noodgedwongen doorgeven aan Helle Vanderheyden. Geen slechte keuze, zo bleek, want de naturel waarmee Vanderheyden op een podium kruipt doet je meteen geloven dat ze écht Elle Woods is. Uiteraard werd de musical, die onder andere ook al in Londen te zien is, gebaseerd op de gelijknamige film uit 2001. Naast Helle Vanderheyden, namen onder meer ook Loes Van Den Heuvel, Lars Cuynen, Jo Hens en Ivan Pecnik een belangrijke rol op zich.

Ivan Pecnik, die vorig jaar nog liet ontvallen regelmatig wat tijd door te brengen in De Panne, mocht gestalte geven aan de rol van professor Callahan. Dat is het opleidingshoofd van Harvard en meteen ook de docent die onder meer Elle en haar voormalig vriendje Warner wegwijs moet maken in de wondere wereld van de advocatuur. Al blijkt de man niet meteen zo’n al te goede reputatie te hebben bij de studenten. Hij heeft een nogal kordate aanpak en is vaak erg kort van stof. “Het is altijd heel leuk om de ‘bad guy’ te mogen spelen in een stuk. Dan mag je kanten uitvergroten die je in het dagelijkse leven nooit aan de dag mag leggen”, klinkt het tevreden als we Ivan na afloop vragen hoe hij de première ervaren heeft. “Qua speelplezier scoort dit stuk op een schaal van één tot tien zeker en vast een 14,3 (lacht)! Ik vind het echt wel een zeer interessante rol, omdat je er tussen de norsheid ook nog wat menselijkheid probeert in te leggen. Die dubbelheid is zeer leuk om te spelen.” Of hij de film ook zag? “Uiteraard! En ik ben fan! Zowel van de film als van Reese Witherspoon zelf, trouwens. Eigenlijk is die film voor filmscholen het perfecte voorbeeld van hoe een film moet worden opgebouwd. Puur vakmanschap! Het is natuurlijk niet helemaal hetzelfde, maar er zijn wel parallellen. Zo is het in beide gevallen pure ‘bubbel gum entertainment’ die geweldig leuk verpakt wordt en denderen ze allebei voorbij als een trein. Want ook de musical is zeer energiek en bestaat uit zalige muziek. Én uit veel pluimen die zo nu en dan eens uit een gat komen!”

Helle Vanderheyden © PADI/Tom

De voorstelling opent met de jonge en nonchalante Elle (Helle Vanderheyden) die zich klaarmaakt om uit eten te gaan met haar vriendje Warner (Jo Hens, mét haar!). Aangezien ze al een hele poos samen zijn, verheugt ze zich erop dat hij haar eindelijk de vraag zal stellen om in het huwelijksbootje te stappen. Al draait dat helemaal anders uit, want Warners bedoeling is exact het omgekeerde. Hij wilt rechten gaan studeren en zich inlaten met het betere, intelligentere volk. Echter aanvaardt Elle de afwijzing niet zomaar en besluit ze zich ook in te schrijven voor dezelfde opleiding op Harvard. Daar stuit ze niet alleen op tegenstand van professor Callahan (Ivan Pecnik), maar ook op die van onder meer Vivienne (Eline Hodeige). Die laatste heeft Warner intussen weten in te pikken en zegt met volle overgave ‘ja’ op zijn vraag om met hem te trouwen. Helaas voor Elle is het leven van een rechtenstudente niet zo rooskleurig zoals zij het leven letterlijk ziet en moet er hard gewerkt en gevochten worden om zowel de rechtenstudies tot een goed einde te brengen als om de liefde terug te vinden. Gelukkig krijgt ze daarvoor de hulp van laatstejaarsstudent Emett (Lars Cuynen) en van kapster Paulette (Loes Van Den Heuvel). En dan is er natuurlijk nog altijd steun en toeverlaat Bruiser, het kleine hondje van Elle! Ook hiervoor trouwens onze complimenten voor hoe hondje Winky deze rol voortreffelijk neerzette als een volleerd acteur.

De cast. © PADI/Tom

Hoewel de aanvankelijke hoofdrol dus was weggelegd voor Ianthe Tavernier, twijfelde actrice Helle Vanderheyden geen seconde toen regisseur Manu Jacobs haar vorig jaar de vraag stelde. “Zeker niet! Ik kende de show al en was ook enorme fan van de film. Precies omdat het zo’n uitdagende rol is, wou ik er absoluut graag aan meewerken. Het verhaal draait om een vrouw die tegen de stroom en tegen alle vooroordelen in gaat en waar een heel mooi boodschap in zit en dat is heel dankbaar om te mogen spelen. Het is zeker geen Martha uit ‘De Kotmadam’, integendeel zelfs. Martha blijft eigenlijk altijd haar domme, naïeve zelve, terwijl Elle echt transformeert. Ze leert bij en wordt slimmer naarmate het stuk vordert.”

Zoals het een goede première betaamt, zat de zaal voor de eerste voorstelling ook bomvol met pers en genodigden. Onder hen ook de van Oostende afkomstige zangeres Wendy Van Wanten en haar man Frans Vancoppenolle. “Ik vond het een heel spectaculaire voorstelling die erg leuk was om naar te kijken, met prachtige muziek en mooie dans”, vond Van Wanten. “Het scenario zit ook mooi in elkaar, maar natuurlijk kenden we dat al grotendeels van de film. Al kan je de twee niet volledig met elkaar vergelijken. De film is alweer een hele poos geleden en live entertainment is altijd fijner en energieker dan iets op het witte doek. Ik ken West-Vlamingen alleen maar aanraden om te komen kijken. De show zit zo goed in elkaar, dat je je op slag weer jong voelt en volop zin hebt om zelf ook mee te doen.” (PADI & Tom)

‘Legally Blonde’ loopt nog tot en met zondag 26 februari in Stadsschouwburg Antwerpen en trekt nadien van 17 tot en met 19 maart ook nog door naar het Trixxo Theater in Hasselt. Info en tickets over deze voorstellingen vind je op http://www.aufonproducties.be/.