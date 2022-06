Ook K3 komt in juli met grootse liveshow naar de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Op vrijdag 22 juli staan de populaire meisjes van K3 om 14 uur eveneens op het podium van de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Begeleid door een uitgebreide band brengen ze hun grootste liveshow van deze zomer. Al hun bekendste hits komen aan bod in een volwaardig concert boordevol spektakel.

Eind vorig jaar werd Julia tijdens het VTM-programma ‘K2 zoekt K3’ als nieuw K3’tje warm onthaald en in het hart van Hanne en Marthe, én bij uitbreiding heel Vlaanderen gesloten. Samen hebben ze intussen een uitverkochte tournee langs de belangrijkste theaters in Vlaanderen afgewerkt.

K3-shows staan garant voor een feest van ’t begin tot ’t einde. Maar Julia, Hanne en Marthe overtreffen zichzelf op vrijdag 22 juli met een volwaardig feestconcert, met uitgebreide liveband. Het wordt hun grootste liveshow deze zomer en meteen een unieke kans om kinderen te laten kennismaken met een eerste groot concert in een gemoedelijke festivalsfeer. Een perfecte beloning na een druk schooljaar.

Zon, zee, strand én K3: het is een feestelijke formule voor een uitstap met de hele familie tijdens het (voor velen verlengde) weekend van de Belgische nationale feestdag. (PADI)

‘K3 Live In Concert’ vindt plaats op vrijdag 22 juli om 14 uur in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Tickets of enkel genummerde zitplaatsen vanaf 20 euro zijn beschikbaar via www.popuparena.be