Ook jeugd uit Langemark was present op de Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis: “Het was méér dan de moeite om dit te mogen beleven!”

Elijah (9), broer Nathan (6) en zus Emma (4) Soetaert uit Langemark waren eveneens present op de Grote Sinterklaasshow in het Antwerpse Sportpaleis. Voor deze jeugd was dat de allereerste keer en een enorme belevenis, waar ze al weken naar uitkeken. Niet enkel was de verre verplaatsing voor mama Jolien Sinnaeve een grote uitdaging, maar dan nog eens drie kindjes tussen de massa bijhouden en heel alert blijven, dat was een serieuze opdracht.

“Maar wat viel dat toch allemaal zo goed mee”, zei mama Jolien nadien. “We waren ook niet de enige West-Vlamingen die er waren. Of het de moeite was? Zéker en vast! Wat een zalige Grote Sinterklaasshow was dat. Zelfs ik heb er enorm van genoten. In mijn jeugd was ik gek van Kabouter Plop, nu was het de oudste zoon die uit de bol ging toen Kabouter Plop op het podium verscheen.”

“Mama, mogen we nog wat dichterbij?”, vroeg de oudste, maar dat was niet mogelijk. © PADI/Jolien

De Grote Sinterklaasshow, het moment van het jaar waar zoveel kloppende kinderhartjes naar uitkijken. Want wat zouden de Pieten dit jaar terug hebben uitgespookt? Pakjespiet en hoofdpiet kwamen het podium op met een ellenlange lijst, die ze moesten af hebben tegen het einde van de show. Maar echt zin hadden ze hier niet in, ze wilden ook eens genieten van de show.

Een Roetpiet kwam even langs net op het moment dat de belichting een andere kleur aannam. © PADI/Jolien

Pakjespiet kwam met het briljante idee het boek van Sinterklaas te vergroten aan de hand van een toverdrankje en bij iedere artiest met potlood erbij te schrijven dat ze niet braaf waren geweest het afgelopen jaar. Dit zorgde voor veel teleurstelling en verdriet bij alle artiesten, want zo verdienden ze geen cadeautje. Ze konden echter toch nog een cadeautje verdienen als ze een klusje deden (de klusjes die pakjespiet en hoofdpiet moesten doen), bijvoorbeeld een dansje leren, een liedje zingen, de pakjes halen, de vloer vegen, … Iedere artiest deed netjes wat van hen werd gevraagd en dus kregen ze toch wel hun cadeautje. Nadat de lijst was afgewerkt wilden pakjespiet en hoofdpiet het boek van de Sint terug normaal maken, maar het toverdrankje was helemaal leeg. Gelukkig lag de magische stok van Bumba er nog, maar hiermee ging het helemaal mis. In plaats van het boek terug normaal te maken, toverde pakjespiet het boek de lucht in en kon het niet meer naar beneden. Gelukkig kwam Mega Mindy helpen en kon het Sinterklaasfeest doorgaan. Pakjespiet en hoofdpiet biechten alles op en Sinterklaas kwam ook dit jaar tot de conclusie dat er geen stoute kindjes waren…

De jeugd keerde naar Langemark terug met nog een Studio 100-zak met allerlei merchandising erin. © PADI/Jolien

“De Grote Sinterklaasshow was wel degelijk een fantastische show, met interactie, dansende Pieten en heel veel studio 100-helden. Mijn kids amuseerden zich alvast. Voor hen was het een grote belevenis om ondanks hun jonge leeftijd nu toch al zoveel mensen bij elkaar te mogen zien in het Antwerpse Sportpaleis. Wees maar gerust, volgend jaar zijn we er terug bij!”, besluit een enthousiaste West-Vlaamse mama. (PADI)