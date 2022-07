Ook in West-Vlaanderen scoren de Parkies door bekende artiesten, maar ook door grote opkomst

In juli en augustus kan je terecht op 18 locaties in Vlaanderen voor één van de 125 gratis Parkiesconcerten, waaronder ook maar liefst 8 in West-Vlaanderen. Het grootste kleinste festival van België viert tijdens de 31ste editie zijn 30ste verjaardag. Vanavond staat Margriet Hermans op de Parkies in Waregem. Komt er nog meer volk af dan tijdens haar optreden vorige week op de Parkies in Torhout?

Je kan tijdens de grote zomervakantie opnieuw terecht in Waregem, Knokke-Heist, Torhout, De Haan, Genk, Sint-Niklaas, Deinze, Blankenberge, Maasmechelen, Vilvoorde, Middelkerke, Beringen, Kapellen, Roeselare en bij de nieuwkomers Maaseik, Bornem, Zonnebeke en Maldegem, om er op een vaste weekdag, van maandag tot vrijdag, op een bijzondere ontmoetingsplek een uniek parkconcert te beleven. Het was dit jaar een complexe puzzel, maar de Parkies-organisatoren strikten weer een resem topartiesten, die met hun livemuzikanten voor onvergetelijke concertavonden gaan zorgen. Blikvangers dit jaar zijn de debuterende Gers Pardoel, Pieter en Tine Embrechts, Liefde voor Muziek-revelatie Margriet Hermans met dochter Celien en Bart Kaëll. Ook Parkies-debutanten Olivia Trappeniers (OLIVIA), de coverband ABBA4U en gevestigde waarden Mama’s Jasje, Koen Buyse, Cookies And Cream en Sandra Kim tekenen present. De 30ste verjaardag van Parkies wordt extra gevierd met de Parkies Band, die muzikale verrassingsgasten meebrengt. (PADI)

Alle info vind je terug op www.parkies.be