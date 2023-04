Ook in De Spil in Roeselare maakte Mama’s Jasje het publiek super blij

In februari jl. zagen we Mama’s Jasje alias Peter Vanlaet met zijn band optreden in het Concertgebouw van Brugge. De aanwezigen genoten met volle teugen van ‘Het Beste Moet Nog Komen’, zoals zijn show heet. Vrijdagavond stond Peter Vanlaet met dezelfde bezetting in De Spil in Roeselare en ook daar wist hij vanaf minuut één het publiek in te palmen. PMLE stond in voor de organisatie.

We gaan hier nu niet terug de volledige show beschrijven, maar toch willen we één iets kwijt: zet Peter Vanlaet op een podium en dan krijg je vonken. Inderdaad, vonken met de muzikanten die deel uitmaken van zijn band, maar ook vonken met het publiek. Peter begon met ‘Het Beste Moet Nog Komen’ en vanaf dàt moment voelde ook hij ongetwijfeld al aan dat het die avond in Roeselare bingo ging zijn. Het publiek begon immers al heel luid te applaudisseren alsof er één wereldster op het podium stond. En dat bleef maar zo duren, zijn hele optreden lang. De bezoekers applaudisseerden voor zijn nieuwe liedjes die hij binnen twee weken op cd uitbrengt, maar ze zongen ook mee met die talrijke hits die al op zijn palmares staan, zoals ‘Niets Voor Niets’, ‘Zon, Maan en Waarheid’, ‘Als God Geen Vrouw Is’, ‘Een Nacht Alleen’, ‘Doe Het Licht Maar Uit’, ‘Aan En Uit’, Als De Dag Van Toen’, ‘Het Is Over’, ‘Teken Van Leven’…

© gsm Daniël

Bij aanvang van zijn optreden zei Peter Vanlaet: “Roeselare wordt een traditie. We speelden hier in de voorbije jaren al vaak.” We vernamen ook dat dit concert in De Spil het laatste was van de tournee ‘Het Beste Moet Nog Komen’. En natuurlijk kreeg Peter op het einde van zijn optreden een staande ovatie. Euh, rechtzetting: in feite stond op dat moment al méér dan de helft van de zaal recht en moesten ze niet meer opveren om de artiest en zijn band te feliciteren met hun geslaagd optreden. Peter Vanlaet alias Mama’s Jasje is méér dan de moeite om muzikaal eens bij te wonen! ( PADI)

Een mooi logo sierde het decor. © gsm Daniël

Vrijdag 28 april, Lotto Arena: NekkaNacht met centrale gast Mama’s Jasje. Ook optredens van Raymond van het Groenewoud, Pommelien Thijs, Wannes Cappelle, Gene Thomas, Frank Boeijen, Jaap Reeseman en BLOND. Tickets: 070 345 345 – www.nekka.be