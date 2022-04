Ook Davina Michelle schittert tijdens eerste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ met ‘Gold Plated Love’

Wàt een sterke eerste aflevering van ‘Liefde voor Muziek’ was dat, waarin Suzan & Freek uit Nederland centraal stonden. Niet enkel die muzikale duo dat prachtig afsloot met ‘Genoten’, maar ook de andere artiesten gaven een sterke weergave van één van de nummers van Suzan & Freek.

Op maandag 4 april vond de eerste aflevering van ‘Liefde Voor Muziek’ plaats op vtm. Deze aflevering stond in teken van Suzan & Freek. Davina Michelle schitterde er met ‘Gold Plated Love’, haar eigen versie van ‘Goud’. In deze verrassende versie zingt Davina Michelle zowel in het Engels als Nederlands en liet ze Suzan & Freek niet zonder tranen achter. “Toen liefde voor muziek me vroeg welk liedje ik van en voor Suzan en Freek wilde doen, zei ik gelijk ‘Goud’! Desondanks al hun liedjes geniaal zijn, is dit altijd mijn favoriet geweest. Ik heb een stukje van het liedje herschreven om het een beetje eigen te maken, maar ik durfde niet de hele song te veranderen omdat het zo’n goed nummer is!”, zegt Davina Michelle. (PADI)

‘Gold Plated Love’ scoort op de iTunes charts. Ook op social media is de stroom van vele positieve reacties veelbelovend.