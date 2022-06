Onze visie over Graspop op vrijdag ‘Laat zien jullie tieten’, zaterdag ‘Met een waterpistool’ én op zondag ‘Het slagveld van Sabaton’

Het is terug voorbij: hét metalfestival bij uitstek! Als afsluiter geven we nog eens een recensie over de leuke vrijdag, toffe zaterdag en super zondag op de festivalweide in Dessel.

VRIJDAG

Hete temperaturen op Graspop Metal Meeting en als dat nog niet genoeg was vroeg Steel Panther in het Nederlands ‘Laat zien jullie tieten’ en dat kregen ze ook, tot grote vreugde van het publiek. Gloryhammer beukte ervoor stevig op los om dat te geven waar de meeste voor komen: stevige rauwe metal muziek. Bullet For My Valentine is graag gezien op dit festival en bedankte het publiek met een strakke show, de mannen hadden er zichtbaar plezier in. Dave Mustaine van Megadeth amuseerde zicht ook duidelijk, en maakte contact met het publiek, wat normaal niet zo van zijn gewoonte is. Heel veel volk voor de Jupiler stage voor de metalcore van Jinjer uit Oekraïne, op het laatste moment nog goedkeuring gekregen van hun overheid om hier nog te spelen. Hun fans verzamelden 130.000 euro in als steun voor de slachtoffers van de oorlog. Veel interesse ook voor Whitesnake, die bij momenten heeeel lange gitaarsolo’s speelde, maar de drumsolo was eentje om je vingers af te likken. Sharon Den Adel van Within Temptation bedankte nog eens de Belgische fans die aan de basis lagen van het enorme succes, en bij ‘Mother Earth’ vroeg ze om te zorgen voor moeder natuur en de planten water te geven, haar bezorgdheid voor deze wereld kenmerkt haar. Ze zwaaide met de Oekrainse vlag om de horror van de oorlog aan te kaarten. Eindelijk konden we hun standalone single ‘Shed My Skin’ live horen….heerlijk deze band terug live aan het werk te zien. De legendarische Scorpions sloten deze dag af, Klaus Meine zijn stem is niet meer zoals in hoogdagen, maar dat maakt helemaal niet uit voor de Graspoppers, dit is een iconische band en hun klassieker “Wind Of Change” klonk heel goed. Graspop bevestigt nogmaals dat leeftijd, gender, kleur, nationaliteit helemaal geen verschil maakt, dit is één grote metal familie.

Sharon van Within Temptation. © Sandro

ZATERDAG

Tropische temperaturen in Dessel, maar je hoorde niemand klagen, want het was drie jaar wachten op de hoogmis van de metalmuziek. Hier en daar wat rode lijven door de extreme warmte, maar men zocht verkoeling waar men ook kon. Sommige festivalgangers vonden het plezant rond te lopen met een waterpistool en mensen nat te spuiten, wat telkens dankbaar werd onthaald. Het was wachten op Europe op de South Stage om de eerste rock klassiekers te horen, zoals ‘Rock The Night’ en als ultieme afsluiter ‘The Final Countdown’. Eisbrecher uit Duitsland werd bedankt voor hun vorige sterke passage in Graspop, toen stonden ze heel vroeg geprogrammeerd rond 13:30, nu om 16:45 en speelden terug een sterke set. Aan de andere kant op de North Stage bracht Shinedown wat van hen verwacht werd: stevige degelijke hardrock ,de weide stond toen al goed vol voor voor de Amerikanen. Five Finger Death Punch is een metalband die aan grote opmars bezig is, en zeker in de toekomst nog headliner wordt op Graspop, de band brengt power in hun set. Zanger Ivan Moody waarschuwt de troepen van de frontstage security: ‘this is going to be heavy’ en inderdaad ze hadden hun handen vol met de vele crowdsurfers. Toen op het podium een gigantisch kruis gerecht werd en Judas Priest mocht beginnen stond de weide al bomvol, een mensenzee vulde de beide kanten. Zanger Rob Halford werd door vier crewleden op het podium geëscorteerd, maar de vrees die iedereen had van een overmoeide rocker was niet nodig. Na een paar nummers zagen we terug onze metalheld op volle toeren brullen en schreeuwen. Headliner Korn mocht deze derde dag waardig afsluiten en de metalheads naar hun bedje sturen: moe, verbrand maar met een grote glimlach.

Sabaton © Sandro

ZONDAG

Net zoals extreem warmte zaterdag de metalfans niet kon deren, was het beetje regen op zondagnamiddag ook geen spelbreker. Graspop had voor deze laatste dag een sterke affiche om de laatste kaarsjes van hun 25ste verjaardag uit te blazen, met vijf podia moet je soms wel harde keuzes maken. Evil Invaders mocht het volk wat wakker schudden vroeg in de namiddag, maar voor Alestorm stond de weide al goed vol en zat het vuur erin, aangestoken door de pirate-metal zotte bende. Alice Cooper was op de vorige editie samen met Johnny Depp hier met Hollywood Vampires, maar de legende zelf was in goede doen, en bracht terug uitmuntende muzikanten mee. The Offspring, heel erg populair in de jaren ’90, gaf het publiek waarvoor ze kwamen: punkrock met meezingers als “The Kids Aren’t Alrigth” en het onvermijdelijke “Self Esteem”. Voor de oudere generatie was Deep Purple zeker een enorme waarde voor deze verjaardagseditie, Graspop is voor jong en oud, maar met de examens zitten we toch met wat ouder publiek. Afsluiter Sabaton had een indrukwekkend slagveld mee als podium met prikkeldraad en een serieus kanon, compleet in de sfeer van wat ze brengen. Eindelijk mocht deze Zweedse heavymetalband nummers van hun nieuwe plaat brengen. Zanger Joakim Brodén zei zelf dat ze 1 song nog niet live gespeeld hadden, omdat ze dat wilden doen in het land waar de song ‘Race To The Sea’ over gaat: namelijk de Belgische koning Albert die in Wereldoorlog 1 het laatste vrije deel van België liet overstromen om zo te verhinderen dat het land in Duitse handen valt. Hij vertelt het publiek dat hij heel lang heeft uitgekeken om dit vandaag voor de eerste keer te doen live hier in België.

Deze speciale editie was episch in alle opzichten, na een lange pauze door corona, maar zeker ook door de ijzersterke affiche over de vier dagen. Horns up! (PADI & Sandro)