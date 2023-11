‘Ontroerde’ Margriet Hermans én Steve Willaert opgenomen in Radio2 Eregalerij in Kursaal Oostende

De Radio2 Eregalerij eerde er twee artiesten voor een Leven vol muziek: zangeres én voorvechter van muziek uit Vlaanderen Margriet Hermans en pianist, componist, arrangeur en producer Steve Willaert. Margriet mocht de show beginnen met ‘Een Vriend’ en tijdens dit nummer was ze plots door de emotie haar tekst even kort kwijt. Daarna zei ze tegen presentator Niels Destadsbader: “Dat kan wel eens gebeuren hé, dat is van de emotie. Ik weet niet wat er hier allemaal zal gebeuren.”

Daarnaast kregen ook drie nummers een plekje in de Radio2 Eregalerij: ‘Allemaal’ van Wim Soutaer, ‘Ik wil deze nacht in de straten verdwalen’ van Wannes Van de Velde (voor de gelegenheid gezongen door Pieter Embrechts) en ‘Wrong’ van Novastar.

Margriet Hermans en Steve Willaert met hun Award. © PADI/Daniël

Collega-artiesten Aaron Blommaert, CAPPAERT (de band van zussen Annelies en Sarah Cappaert), Celien Hermans, Christoff, Francisco Schuster, Lotte Stevens en Michiel De Meyer brachten een muzikale ode aan de rijkgevulde carrière van Margriet en Steve met heel wat hits en klassiekers, samen met een liveband onder leiding van Miguel Wiels.

Pieter Embrechts, Novastar en Wim Soutaer. © PADI/Daniël

De muziekmakers en nummers krijgen de bekroning omdat ze enorm veel betekend hebben voor de Vlaamse muziek. In de vorige editie viel die eer nog te beurt aan Soulsister, Wouter Van Belle, ‘Soldiers of love’ van Liliane Saint-Pierre en ‘Het kan niet zijn’ van Will Tura. Belle Perez bracht een hommage aan artiesten van bij ons die het afgelopen jaar overleden zijn. Niels Destadsbader presenteerde de show.

Presentator van dienst was Niels Destadsbader. © PADI/Daniël

Radio 2 Eregalerij wordt op zondag 3 december van 13 tot 15 uur uitgezonden op Radio2 BeneBene. Vooraf maakt Vanessa Vanhove je al warm op Radio2, tussen 12 en 13 uur. Luisteren kan uiteraard ook via VRT MAX. Ook volgende week besteedt Kim Debrie in Radio2 Benebene op Radio2 heel wat aandacht aan de show. Op de digitale radio Radio2 BeneBene hoor je een week lang fragmenten uit de rijke geschiedenis van de Radio2 Eregalerij. De Radio2 Eregalerij is een initiatief van Radio2 en Sabam for Culture. (PADI)