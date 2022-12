NYE Deluxe terug van weggeweest in Kursaal Oostende

Na twee jaar met stille oudejaarsnachten zit de goesting er goed in. Met NYE Deluxe organiseert Kursaal Oostende opnieuw een knallende oudejaarsavondparty.

Tijdens de overgang van Oud naar Nieuw wordt de Erehal het decor voor dans en ambiance, special effects en hopen confetti. Dave Lambert, Magik, B-Kay en DJ Koony zullen van de partij zijn. Met trots kondigen we bovendien Omdat Het Kan Soundsystem ft Average Rob als special guests aan. Één brok energie en eerste klas live entertainment. Eens helemaal uit de bol gaan met oudejaar? Maak je klaar voor een stevig feestje! Pintjes of bubbels in de lucht. Dansen en blijven doorgaan tot in de vroege uurtjes. Kursaal Oostende verwacht meer dan 2000 feestvierders. (PADI)

Zaterdag 31 december om 22 uur. Prijzen: 30 euro in voorverkoop, 35 euro aan de deur. Info en tickets: www.kursaaloostende.be