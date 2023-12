Nu maandagnamiddag: Eénmalige ‘Kerstvariéte’ van Jacky Lafon in Kursaal Oostende

Nog geen plannen voor maandagnamiddag 11 december? Dan geven we een tip, want om 14 uur stelt Jacky Lafon een éénmalige ‘Kerstvariéte’ voor in Kursaal Oostende. Natuurlijk zal Jacky daar niet alleen staan. Ook Lissa Lewis, Jan Wuytens, De Popkoning en het showballet onder leiding van Evelyn Delameillieure zijn van de partij.

“Ik dacht op een nacht: ik doe het toch nog eens in Kursaal Oostende. Mijn mama vond een variétéshow altijd zo prachtig. Zij kwam ook altijd naar mijn grote shows kijken. Omdat mijn mama jarig is op 10 december, wilde ik het nu terug op 10 december doen, zoals ik dat de vorige keer deed. Mijn mama hield ook van sneeuw. Viel er sneeuw, dan gingen we naar de Ardennen. Op zondag 10 december 2017 viel er echter heel veel sneeuw. Serieuze dikke vlokken, waardoor er zelfs twee autobussen niet op hun bestemming geraakten. Dat was pech. Deze keer zag ik het grootser. Ik dacht terug aan m’n mama, maar 10 december 2023 was al gereserveerd voor een ander event in Kursaal Oostende. We besloten dan maar onze show te plaatsen op maandag 11 december 2023 om 14 uur.”

“Ik ben heel dankbaar dat we de variété terug bij de mensen kunnen brengen. Ik doe ook solo-optredens, maar dat doe ik niet zo graag. Variété is mijn ding. Variété is dus zingen, humor, dans… We kregen op ‘Zo Dankbaar’ al zoveel positieve reacties, waardoor we verder doen met deze variétéshows. Wat is er zo leuk aan onze samenwerking met Comedyshows.be? Die vriendschap die we terug krijgen, dat kom je niet veel meer tegen. We zijn één familie geworden. We kunnen bij iedereen terecht. Komen we toe, dan staat alles wat we nodig hebben voor ons klaar. We spelen in toffe culturele centra, enz. De titel ‘Zo Dankbaar’ is zo dankbaar om te brengen”, zegt Jacky, waarna Pieter inpikt: “Jacky krijgt carte blanche. Zij doet haar ding, wij moeien ons daar niet mee. We willen enkel dat het mooi afgewerkt is. Komende maandag is het een andere show, namelijk een Kerstvariété. Centraal staat kerst, inclusief een mooi decor. We zorgen voor een schitterende namiddag.” Jacky vult aan: “Iedereen voelt zich heel gelukkig in de show en mijn doel is dat iedereen schittert in de show. Deze show moet bruisen van variété, zoals vroeger. We doen het zoals vroeger, maar steken alles in een modern kleedje”. (PADI)

Maandag 11 december om 14 uur: ‘Kerstvariété’ in Kursaal Oostende met Jacky Lafon Jan Wuytens, Lissa Lewis, De Popkoning en het Showballet. Show van twee x anderhalf uur, met een pauze. Info en tickets vanaf 24,25 euro: www.show-time.be