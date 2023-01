‘Nonkels’ keren met één Kastaar terug naar West-Vlaanderen: “Kunnen we die maar één keer winnen? ‘Nonkels 2’ is toch een andere titel.”

Zaterdagavond werden de eerste Kastaars uitgereikt in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs. In een bomvolle zaal vol genodigden en sympathiansanten, én met een prachtige live-show werden er elf Kastaars uitgereikt. Onze provincie viel in de prijzen, namelijk met de Kastaar in de categorie ‘Fictiereeks van 2022’ voor ‘Nonkels’. De schrijvers van dienst van dit programma zijn Rik Verheye, Jelle De Beule en Koen De Poorter.

Wie op tv naar de uitreiking keek, zal toegeven dat de show prachtig was. De uitreiking was ‘af’, inclusief de choreografie. Chapeau aan de tv-zenders die de handen in elkaar sloegen om dit waar te maken. Er waren veel elf winnaars, maar slechts één met een West-Vlaamse inbreng. Inderdaad ‘Nonkels’ won in de categorie ‘Fictiereeks 2022’. “Merci, merci, merci”, zei Rik Verheye op het podium aan het publiek. “Merci omdat SBS in ons geloofde.” Net na de show vroegen we een reactie aan Jelle De Beule van ‘Nonkels’. “Dit hadden we echt niet verwacht. Natuurlijk hoop je op een Kastaar, maarja…” ‘Nonkels 2’ is toch een andere titel, wie weet?” (PADI & Jelle)

En de winnaars zijn ‘Nonkels’ © PADI