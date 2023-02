Nog één naam erbij: ook Stan Van Samang debuteert volgende maand op Het Schlagerfestival in Hasselt

Op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 kan je in de Trixxo Arena Hasselt terecht voor de ‘Glitter en glamour’-editie van Het Schlagerfestival, met optredens van o.a. Christoff, De Romeo’s, Laura Lynn, Willy Sommers e.v.a. Gastheer Kürt Rogiers mag nog een extra artiest aankondigen, want de organisatoren zorgen met het Schlagerfestival-debuut van zanger en acteur Stan Van Samang, bekend van o.a. ‘Scars’, ‘Een Ster’ en ‘Goeiemorgend, goeiendag’ voor een extra grote kers op de taart.

Het begon al vroeger, maar na zijn overwinning in het Eén-programma ‘Steracteur Sterartiest’ kwam de carrière van de veelzijdige zanger en acteur Stan Van Samang pas echt in een stroomversnelling terecht. Het eerste, grote succes scoorde hij enkele maanden later met het nummer ‘Scars’, waarmee hij in 2007een gouden nummer één-hit scoorde én de ‘Tien om te Zien-zomertrofee’ won. Een paar jaar later schreef hij opnieuw muziekgeschiedenis door zijn deelname aan ‘Liefde voor Muziek’, goed voor zes hits in de Ultratop 50. Voor ‘Een Ster’ kreeg Stan goud, een MIA, pakte er de ‘Zomerhit 2015’ mee en scoorde dat jaar ook nog eens goud met ‘Goeiemorgend, goeiendag’. Naast het zingen, acteerde Stan Van Samang in diverse tv-series (‘Zuidflank’, ‘Vermist’, ‘Wittekerke’, ‘Zie mij graag’) en geeft hij momenteel gestalte aan ‘Harry’ in de succesvolle Eén-serie ‘Thuis’.

Stan Van Samang. © PADI/Daniël

Stan Van Samang houdt van uitdagingen, want na zes concerten in de Lotto Arena en vijf Sportpaleisconcerten debuteert hij op 24, 25 en 26 maart 2023, net als zijn voorgangers Johan Verminnen, Raymond Van het Groenewoud e.v.a., op het podium van Het Schlagerfestival, dat voor de 16de keer plaatsvindt in de Trixxo Arena Hasselt. “Waarschijnlijk ben ik de enige Vlaming die nog nooit naar Het Schlagerfestival is geweest, maar dat ze mij hiervoor uitnodigen, vind ik een hele eer. En ik weet wat feesten is, dus geven we er straks een lap op!”, zegt Stan Van Samang enthousiast.

De ‘Glitter en glamour’-editie van Het Schlagerfestival 2023 vindt plaats op vrijdag 24, zaterdag 25 en zondag 26 maart 2023 in de Trixxo Arena Hasselt, met optredens van Sergio, Lisa del Bo, Christoff, Luc Steeno, Laura Lynn, De Romeo’s, Yves Segers, Die Schnappers (Matthias Lens & Yves Segers), Willy Sommers en debutant Stan Van Samang. Kürt Rogiers is de gastheer van dienst. De voorstellingen starten op vrijdag en zaterdag om 20u30 en op zondag om 15u00. Na afloop van elke voorstelling is er een afterparty met dj voorzien. (PADI)

Tickets en info: www.hetschlagerfestival.be