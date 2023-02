‘Night of the Proms Summer Edition’ maakt vier grote namen voor Koksijde bekend: “Sandra Kim heeft banden met onze gemeente!’

‘Night of the Proms Summer Edition’ brengt deze zomer Johnny Logan, Laura Tesoro, Sandra Kim en Mama’s Jasje naar Koksijde. Vrijdag 28 en zaterdag 29 juli dompelen deze topartiesten de kustgemeente onder in een mix van de fijnste klassieke muziekstukken en klinkende hits.

Koksijde is voor de vierde keer de warme gastgemeente voor de zomereditie van Night of the Proms, het Antwerp Philharmonic Orchestra, koor Fine Fleur en de Braziliaanse dirigente Alexandra Arrieche. Op het podium staan deze zomer ook Johnny Logan, Laura Tesoro, Sandra Kim en Mama’s Jasje. Meer namen worden later bekendgemaakt.

Burgemeester Marc Vanden Bussche: “Night of the Proms Summer Edition’ zal ook dit jaar een feest worden voor jong en iets minder jong! Dat zijn we nu al zeker. De artiesten met elk een uiteenlopend repertoire – veel van eigen bodem – bieden voor elk wat wils. Ik teken alvast present en kijk uit naar deze topmuzikanten! Wist je dat Sandra Kim banden heeft met onze gemeente? Ook zij houdt van het leven aan de kust. We kijken uit naar de zomer!”

Johnny Logan

Zijn eerste single verschijnt 45 jaar geleden. ‘No, I Dont’ Want To Fall In Love’ (1978) wordt geen hit, maar de Ierse zanger Johnny Logan zet door. Gelukkig, want 2 jaar later geniet hij internationale bekendheid door liefst drie keer het Eurovisiesongfestival te winnen. Hij wint met ‘What’s Another Year’ (1980) en ‘Hold Me Now’ (1987) en hij schrijft mee aan het winnende nummer ‘Why Me?’ (1992). Vorig jaar werd hij nog ontmaskerd als ‘Edelhert’ in het tweede seizoen van het populaire programma ‘The Masked Singer’ op VTM.

Johnny Logan en Night of the Proms zijn een match made in heaven. Zijn muziek leent zich uitstekend voor een klassiek orkest. Dat wordt muzikaal genieten!

Laura Tesoro

Laura Tesoro breekt door dankzij haar deelname aan de derde editie van ‘The Voice van Vlaanderen’ in 2014. In 2016 haalt ze namens ons land een mooie tiende plaats op het Eurovisiesongfestival met het nummer ‘What’s The Pressure’. Laura wordt daarna een vast schermgezicht bij VTM en presenteert onder meer ‘Belgium’s Got Talent’ en wordt coach bij ‘The Voice Kids’ en ‘The Voice van Vlaanderen’. Na enkele succesvolle singles verschijnt in 2019 haar debuutalbum ‘Limits’. Datzelfde jaar neemt ze ook deel aan het populaire muziekprogramma ‘Liefde voor Muziek’. Ze tourt momenteel langs de clubs in Vlaanderen waar ze oa. haar meest recente single ‘These Nights’ (ism. Oski) live brengt. Laura Tesoro is een geboren talent en klaar om de fans van Night of the Proms voor zich te winnen met haar fantastische stem en aanstekelijke energie op het podium.

Sandra Kim

Sandra Kim is met ‘J’aime La Vie’ de jongste winnares ooit van het Eurovisiesongfestival. Ze is pas 13 jaar als ze ons land in 1986 de allereerste (en ook enige) overwinning op het Eurovisiesongfestival schenkt. Ze zingt trouwens niet alleen Franstalige nummers. In 1989 is een van de meest succesvolle Nederlandstalige hits ‘Bel Me, Schrijf Me’, een duet van Sandra Kim en Luc Steeno. Sandra Kim stunt in 2020 door het eerste seizoen van het razend populaire televisieprogramma ‘The Masked Singer’ bij VTM te winnen met het personage ‘Koningin’.

Mama’s Jasje

2020 was het jaar van de grote comeback van Mama’s Jasje en zijn frontman-zanger Peter Vanlaet. Zo is er de succesvolle passage in het televisieprogramma ‘Liefde Voor Muziek’ en is het album ’30 jaar – De Jaren Van Verstand’ goed voor platina. De warme stem van Peter Vanlaet is zoals goede wijn: hij wordt beter met de jaren! Vorig jaar werd hij de reddende engel van de organisatie toen Umberto Tozzi onverwacht verstek moest geven voor de tweede show en er halsoverkop een vervanger moest gezocht worden. Deze keer is hij er van in het begin bij en klaar om iedereen met zijn stem omver te blazen. (PADI)

‘Night of the Proms Summer Edition’ vindt plaats op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 op het kerkplein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. Tickets zijn beschikbaar via www.nightoftheproms.be en bij de dienst Toerisme Koksijde (Zeelaan 303).