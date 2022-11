Night of the Proms Summer Edition komt op vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 opnieuw naar Koksijde

Night of the Proms heeft naast Antwerpen al enkele jaren ook een vaste stek in de Belgische kustgemeente Koksijde. Vrijdag 28 en zaterdag 29 juli 2023 is Night of the Proms Summer Edition voor de vierde keer van de partij op het plein voor de prachtige Onze-Lieve-Vrouw ter Duinenkerk in Koksijde. De eerste artiestennamen worden binnenkort aangekondigd. De ticketverkoop start donderdag 10 november om 9u via www.nightoftheproms.be en in het toeristisch kantoor van Koksijde.

Night of the Proms is op korte tijd uitgegroeid tot een vaste waarde aan onze Belgische kust. Zo genoten afgelopen zomer in Koksijde 13.000 muziekfans gespreid over twee concertavonden van internationale en nationale artiesten en ook twee lokale talenten. “De enthousiaste reacties van artiesten én bezoekers zijn iedere keer hartverwarmend”, zegt producent Jan Vereecke. “Het voelt voor onze crew in Koksijde als thuiskomen. Dat is grotendeels ook te danken aan de fijne samenwerking met de gemeente. We konden ons geen betere plaats wensen om in de zomer fans – jong en oud – te laten genieten van onze unieke mix van klassieke muziek en pop.”

Op dit ogenblik zijn nog geen artiestennamen bekend, maar net zoals de vorige jaren komen nationale en internationale artiesten op het podium. “De gesprekken lopen vlot en binnenkort hopen we de eerste artiesten te kunnen aankondigen”, vertelt Jan Vereecke. “Wat wel al zeker is, is dat onze vaste waarden met het Antwerp Philharmonic Orchestra, koor Fine Fleur, backing vocals Michelle, Rob, Julia en de Night of the Proms Backbone Band op de afspraak zullen zijn. En er zijn opnieuw plannen om lokaal talent een podium te bieden, maar daarover later meer.”

Marc Vanden Bussche, burgemeester Koksijde: “Het eerste concert van Night of the Proms Summer Edition in Koksijde in 2019 was meteen een schot in de roos. Ondertussen vonden er reeds drie edities (vijf concerten) plaats, waarbij in totaal meer dan 30.000 mensen konden genieten van optredens van zowel nationale als internationale artiesten. Een dergelijk evenement draagt niet enkel bij aan het imago dat Koksijde uitstraalt, het zorgt tevens voor een extra boost in ons toerisme en onze lokale economie.” (PADI)

