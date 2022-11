‘Night of the Proms’ in Antwerpse Sportpaleis: verrassende Lisa, sterke Bart Peeters, enthousiaste Kool & The Gang, populaire Amy MacDonald…

Vrijdag- en zaterdagavond waren duizenden mensen present op een nieuwe editie van ‘Night of the Proms’ in het Antwerpse Sportpaleis. En wat voor een editie was dat? Eén om U tegen te zeggen, want ’t was een editie met inderdaad verrassingen. Daarbij denken we direct aan het optreden van Lisa. Euh, Lisa wie? Awel, Lisa, de zus van Metejoor, die het nummer ‘I Have Nothing’ zong en daarmee zorgde voor een kippenvelmoment. Het publiek veerde recht toen Lisa dit liedje van Whitney Houston zong en het publiek bleef maar applaudisseren. Op groot scherm bemerkten we dat de zangeres zelf blijkbaar ook wat geschrokken was van zoveel enthousiasme. Lisa was ontroerd.

In de voorbije jaren maakten we al zoveel edities mee van ‘Night of het Proms’. We maakten nog de tijd mee van de aanwezigheid van veel (jeugd)verenigingen, die allemaal rechtstonden op het middenplein en die dan enthousiast zwaaiden met de vlag van de vereniging. Nu staat er daar geen publiek meer recht, maar zitten de mensen eveneens comfortabel op een stoeltje. We maakten ook nog de tijd mee dat er heel wat edities van NOTP op Vlaamse bodem werden gehouden. Dit jaar stonden er twee op de affiche, maar dat aantal moét in de komende jaren weer stijgen. NOTP 2022 was immers een méér dan geslaagde editie. Ook ééntje zonder pauze, maar dat was geen probleem. Een show aan één stuk laten doorgaan is nog altijd leuker dan het even stil te leggen en daarna opnieuw het publiek te mogen opzwepen.

Bart Peeters en Metejoor, samen op het podium. © PADI/OBI

Het begon mooi op tijd met een ‘Overture’, gevolgd door saxofoniste Yolanda Brown. Daarna stond Metejoor al op het podium, bijgestaan door zijn zus Lisa. Ze zongen ‘1 op één miljoen’ en ‘Dit is wat mijn mama zei’. Metejoor mocht nog een derde liedje zingen ‘Brood Voor Morgenvroeg’. Euh, toch een song van presentator Bart Peeters? Inderdaad, dat was al een verrassing, want Bart zong mee met Metejoor. Zo mooi! Yolanda Brown mocht dan terug tonen hoe goed ze op een saxofoon kan spelen. Amy MacDonald bracht ‘Mr Rock & Roll’, ‘Down By The Water’ en ‘This Is The Life’. Wondermooi! Waar is de tijd dat we op een zaterdagmorgen voor een afspraak met Amy MacDonald naar een platenwinkel in Leuven reden voor een interview? Amy ging er signeren. Ze was nog een beetje schuchter, maar nu: amaai! Wàt een stem! Wat een uitstraling!

© OBI

Het Antwerp Philharmonic Orchestra, het koor Fine Fleur, de backings Michelle, Rob en Julia, en de Night-of-the-Proms Backbone Band brachten dan een eerbetoon aan John Miles, die op 5 december 2021 overleed. Ze brachten ‘My Way’ van Frank Sinatra. Zijn vrouw, dochter en familie zaten in de zaal. Het werd de eerste ‘Night of the Proms’ zonder John, die er in de voorbije 30 jaar altijd bij was. Daarna mocht zijn zoon John Miles Jr. aan de piano plaatsnemen om het onsterfelijke nummer ‘Music’ van zijn papa te brengen. Alweer wondermooi! Een tweetal uren later ‘vloog’ diezelfde John Miles Jr. backstage in onze armen. Mooi moment!

Axelle Red © OBI

Presentator Bart Peeters kondigde de nieuwe artieste aan: “Ze is een grote ster van Frankrijk tot Canada, van Zwitserland tot Vietman, maar ze is vooral een gewoon meisje uit Hasselt.” Axelle Red kwam op het podium en bracht ‘Ma Prière’, ‘Parce Que C’est Toi’ samen met Bart Peeters én ‘Sensualité’. Nogmaals: heel mooi!

Op het programma stond ook ‘I Have Nothing’ van Whitney Houston, gezongen door Lisa. Wàt was dat? Middenin het lied veerde er al een deel van het publiek recht en naargelang Lisa verder zong stonden er nog méér mensen recht. Wie er niet bij was, kan dat niet weten, maar Lisa (Van Rossem) of de zus van Joris (Van Rossem) alias Metejoor palmde daar heel alleen het Antwerpse Sportpaleis in haar eentje in. Ze kreeg een staande ovatie. Zelfs onze fotograaf sprong heel vlug recht en bleef maar applaudisseren, om dan toe te geven dat hij kippenvel kreeg. Op groot scherm was te zien dat Lisa precies ook een beetje onder de indruk was. Vloeide er daar op ’t einde een traantje van geluk?

Het Antwerps Philharmonic Orchestra & koor Fine Fleur brachten ‘Beethovens 9th’, waarna Nik Kershaw zijn liedjes ‘The Riddle’, ‘Wouldn’t It Be Good’ en het alompopulaire ‘I Won’t Let The Sun Go Down On Me’ zong. Wil je Nik nog eens terug zien? Dat kan op 30 maart 2023 in Kursaal Oostende. Na nog een instrumentale versie kwam Kool And The Gang op het podium. De groep bracht hun meezingers van formaat ‘Cherish’, ‘Ladies Night’, ‘Get Down On It’… Deze editie van NOTP werd afgesloten met de voltallige groep die ‘Celebration’ bracht.

Het doek is gevallen over NOTP 2022. Niet enkel wij, maar ook veel anderen kijken ongetwijfeld al uit naar de editie 2023, want zo’n muzikaal feest: niemand wil dat missen! (PADI)