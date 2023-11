‘Night of the Proms 2023’ werd onvergetelijke avond met stérke Clouseau, James Morrison en Toto

De 37ste editie van ‘Night of the Proms 2023’ was er ééntje om in te kaderen, met een heel sterke act van Clouseau. Ook James Morrison en Toto ontgoochelden niet.

Presentator Bart Peeters zei dat het publiek 25 hits uit de Top 10 te horen zou krijgen. Fine Fleur vierde het 30-jarig bestaan en ook dit koor kreeg een extra applausje. Na de start met het Antwerp Philharmonic Orchestra en Fine Fleur mocht Nathan Chan bewijzen wat hij muzikaal kon, waarna Berre ‘Say My Name’ en ‘The Thrill Of It’ zong. Opnieuw mochten het Antwerp Philharmonic Orchestra (APO) en Fine Fleur het beste van zichzelf geven. James Morrison bracht twee songs. Ook het APO kon zich terug muzikaal uitleven. En dan was het tijd voor Clouseau, die ‘Nobelprijs’, een Clouseau-medley en ‘En Dans/Outa Love’ brachten. Voor die laatste lied kregen ze de hulp van Anastacia, terwijl Koen deel uitmaakte van de backings. De muzikale trein reed verder met nog drie liedjes door Anastacia, Nathan Chan, twee nummers door James Morrison, vier songs door Toto en dan de slotsong ‘Hold The Line’ door alle artiesten.

Clouseau © gsm PADI

‘Night of the Proms 2023’ vonden we een heel geslaagde uitgave. Het was een editie zonder pauze, zodat de optredens in één keer plaatsgrepen. Het publiek moest niet terug opgewarmd worden, want er was geen pauze en dus kon iedereen zich muzikaal uitleven. Op naar de volgende editie in november 2024! (PADI)