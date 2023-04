Nieuwste zomerstuk Sven De Ridder Company voorgesteld in Antwerpen, met speciale rol voor papegaai Piet, komt ook naar De Leest in Izegem

Donderdagochtend verzamelde de Vlaamse pers op het strand van Sint-Anneke in het Antwerpse Linkeroever. Daar nodigden acteurs en eigenaars Sven De Ridder en Brik Van Dyck iedereen traditiegetrouw uit om een woordje te wisselen over de nieuwe zomershow “Aangespoeld”, die vanaf donderdag 13 juli te zien zal zijn in theater Elckerlyc in Antwerpen. In het najaar zal de show ook op reis gaan, om zo op 17 november opnieuw in CC De Leest in Izegem halt te houden. Op de persvoorstelling konden de aanwezigen op één na alle acteurs spotten. Enkel Nele Goossens moest wegens ziekte verstek laten gaan.

’Heddet gezien? We komen naar Izegem, hé!’ reageert De Ridder met gepaste trots als hij ons een folder overhandigt met de volledige speellijst van het nieuwe stuk. “Die mensen blijven ons daar zo goed gezind en het is opnieuw ook de enige West-Vlaamse plaats waar we aanspoelen. Bij deze richt ik me toch ook graag even tot de andere West-Vlaamse culturele centra die zouden overwegen om ons te boeken om bij hen te komen spelen, dat kan nog altijd.” Ook acteur Peter Thyssen is blij om opnieuw in de West-Vlaamse stad te mogen spelen. “Het klopt dat de meeste acteurs heel graag in Izegem komen”, weet hij. “Ik heb daar zelf met Frank Van Laecke al montages van de theaterstukken van ‘Aspe’ en ‘Assisen’ gedaan en je wordt er altijd supergoed ontvangen. Aangezien het monteren van een stuk toch wel een dag of vier in beslag neemt, blijf je er als acteur uiteraard ook slapen en zet je ’s avonds al eens een stapje in de wereld. Op die manier ken je als acteur Izegem natuurlijk net iets beter dan pakweg een Tervuren, waar het ook best leuk is om te spelen. Izegem heeft echt iets aangenaam. Persoonlijk heb ik zelfs nog op een ander vlak goede herinneringen aan Izegem, want ik ben er zelfs geopereerd aan mijn schouder.”

Peter Thyssen © PADI/Tom

Thyssen zal in ‘Aangespoeld’ de rol van Bruno De Laet spelen. Een man met een rugzakje, zo blijkt. “Bruno is een man die getrouwd is en in een heel slecht huwelijk zit”, legt Peter uit. “Zij maken voortdurend ruzie en beslissen uiteindelijk om te scheiden. Om dat te vieren, besluiten ze samen een cruise te maken op een heel groot cruiseschip. Bruno belegt geld van mensen met grote vermogens. Hij speelt met het geld van mensen die geld hebben. Dat is zijn job en hij zorgt ervoor dat dat geld vermeerdert. Al zit hij wel wat in de problemen, omdat er in het verleden een partner is geweest die plotseling verdwenen is en met al het geld gaan lopen is. Op de koop toe lijden de passagiers nog eens schipbreuk en spoelen ze aan op een onbewoond eiland, dat blijkbaar toch niet zo onbewoond is. Zo komen ze snel te weten dat er al 25 jaar iemand anders op het eiland woont, het personage van Sven.”

Sven De Ridder en papegaai Piet. © PADI/Tom

Dat personage luistert naar de naam Robby Vercruysse en heeft een wel heel speciale metgezel, papegaai Piet. “Die is ook ooit aangespoeld”, laat Sven De Ridder weten. “Het is een pluchen pop die ooit is achtergebleven gedurende de vijfentwintig jaar dat Robby al op het eiland zit. Robbie heeft hem als het ware geadopteerd en Piet is een beetje het geweten, degene die alles zegt zoals het is. Filmliefhebbers kennen misschien ook nog de bal Wilson van Tom Hanks. Wel, Piet is mijn Wilson.” Voor Piet wordt het zijn eerste kennismaking met de theaterplanken. Al moest hij wel eerst een strenge casting doorstaan, maakt De Ridder duidelijk. “We hadden een open casting georganiseerd voor vogels en hebben toekans en kaketoes over de vloer gehad, maar deze ara kwam er wel als beste uit. Hij heeft zo’n goede casting gedaan dat we er gewoon mee verder moésten! In Wevelgem heb je Camille rondlopen, een toptalent op het vlak van zingen. Wel, Piet is zowat van hetzelfde kaliber op het vlak van acteren. Hij gaat ongetwijfeld voor vuurwerk zorgen. Wie weet zit er ook voor Piet wel een eigen spin-off in?” (PADI & Tom)

“Aangespoeld”, de nieuwste zomerproductie van de Sven De Ridder Company, is van donderdag 13 juli tot en met zondag 20 augustus te zien in Theater Elckerlyc in Antwerpen en meert op vrijdag 17 november aan in CC De Leest in Izegem. Tickets en info via http://www.svenderiddercompany.be/.