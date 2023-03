Nieuwe single, videoclip en theatershow voor Piet Piraat

Piet Piraat heeft een gloednieuwe single: ‘Troepsoep’. Het nummer is te beluisteren op de gekende streamingsdiensten. Daarnaast kwam er ook al een bijhorende clip uit

Het nummer ’Troepsoep’ gaat over de strijd tegen de vervuiling van de zee, waar Piet Piraat helemaal achter staat. Dit is dan meteen ook het thema van de show ‘Piet Piraat & de schat van de propere zeeën’ die vanaf 1 april 2023 doorheen Vlaanderen toert.

Piet Piraat & de Schat van de Propere Zeeën’

Piet Piraat is met zijn Scheve Schuit naar het eiland ‘Bananos’ gevaren om daar in het aangespoelde scheepswrak van Kapitein Vuilbaard op zoek te gaan naar een schat. Op het eiland ontmoet hij de jonge, stoere knaap Bertus Bandiet. Die waarschuwt Piet Piraat voor de vloek die op het wrak rust doordat Kapitein Vuilbaard de zee vervuilde. Piet Piraat weet dat deze vloek helemaal niet echt is, want hij heeft de vloek zelf bedacht om piraten die de zee vervuilen angst aan te jagen en een halt toe te roepen. Piet Piraat is namelijk een voorvechter van de propere zeeën. Onbevreesd gaat hij op zoek naar de schat. Maar dan blijkt er toch een spook rond te dolen op het eiland. Is de vloek dan toch echt?

Naast Piet Piraat staat dus ook ‘Bertus Bandiet’ op het podium tijdens deze intieme show. Deze rol wordt vertolkt door Remi De Smet. De show speelt bewust in kleinere theaters, zodat Piet Piraat, met deze maatschappelijk relevante boodschap, ook écht dicht bij de kinderen en hun ouders kan staan. (PADI)

Meer info op www.studio100.com .