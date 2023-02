Nieuwe single van Yves Segers heet ‘Wij Gaan Door Tot Aan Het Gaatje’

Yves Segers pakt weer uit met een knaller van een carnavalshit. De zanger van o.a. ‘Ik Schreeuw Het Van De Daken’, ‘Café De Zwaan’, maar ook van ‘Een Beetje Gay’ en ‘Waar Is Mijn Vleeskroket’ lanceert terug een knaller van een carnavalshit met de titel ‘Wij Gaan Door Tot Aan Het Gaatje’.

In 1984 bracht Yves zijn allereerste meezinger uit toen hij werd gekroond tot Jeugdprins van België. Zoveel jaren later is Yves nog steeds gebeten door de carnavalsmicrobe. Na een pauze door corona van twee jaar staat hij er opnieuw met een gezellige meezinger waarbij menig polonaise zal worden ingezet. “Wij gaan door tot aan het gaatje” is een oorwurm vanaf het eerste moment. Wedden dat je deze nieuwe song weldra meezingt in één of andere feestzaal of feesttent! (PADI)

Agenda: www.yves-segers.be