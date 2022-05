Nieuwe single van Oliver Smeyers heet ‘De Zon’

Oliver Smeyers doet het weer. Onophoudelijk blijft deze autistische zanger verrassen.

Wie zijn verhaal al kent, weet dat muziek de redding was van deze opmerkelijke jongeman. Het is dan ook niet toevallig dat Oliver Smeyers de ene na de andere kwalitatieve hitgevoelige single uitbrengt. Na het album ‘Mijn verhaal’ en het tot tranen bewegende ‘Ik weet’ slaat hij het roer helemaal om met ‘De zon’. Deze feelgood up-tempo live-song brengt een ode aan de zon, en terecht… “De zon ligt aan de basis van alle gelukzaligheid, waarbij de mensen totaal veranderen, dit in de positieve zin”, vertelt hij. Een dipje? Beluister dit nummer en je begint te stralen. ‘De zon’ live is een zomerhit!

In de song herken je de stem van zangeres Mo’reen bij de backings. Het was de eerste samenwerking met het productieteam van Oliver. “Ik hoorde Mo’reen haar stem voor het eerst via haar recente single ‘Voor altijd’. Ik was direct weg van haar prachtige, soulvolle geluid. Dit is een zangeres die op internationaal niveau gemakkelijk kan meedraaien”, zegt Dan Hastrey. Oliver besluit: “En Mo’reen is ook nog heel mooi. Het kon dus niet misgaan.” (PADI)

De nieuwe single ‘De zon’ is te downloaden via alle grote streamingplatforms.