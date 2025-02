Nieuwe single ‘Someday’ van Lars is een duet met Amerikaanse roots: “Nu al behaalde ik radio-rotatie in Engeland én Amerika!”

Lars Verstraete releasede via z’n eigen LV Productions hét nummer ‘Someday’ om het nieuwe jaar positief mee in te zetten ‘It’s gonna be good, good!’ Klinkt het vrolijk in het catchy refrein dat je dagen lang zal achtervolgen.

In maart 2024 vertrok Lars voor een paar dagen naar Durbuy om andere artiesten en producers bij te staan in hun muzikale projecten. Op dat kamp sloeg er meteen een vonk over met Madeleine Kabeary Corley of Maddie voor de vrienden, een zangeres uit Californië, die momenteel voor haar studies en werk verblijft in Brussel. Naast de gemeenschappelijke liefde voor de Amerikaanse country/rock band Rascal Flatts merkte Lars op dat zijn stem enorm goed samenblende met die van Maddie. “Alsof we nooit moesten oefenen, het ging elke keer van zelf”, glimlacht Lars. Later schakelde ze de hulp van Raf Cyran en diens collega/gitarist Timo De Prins in. Dit leverde een spectaculair resultaat op, een single ‘Someday’. Dit nummer werd niet alleen naar de Belgische radio’s uitgestuurd, maar ook richten Lars en Maddie hun pijlen op The USA! En goed nieuws, want met ‘Someday’ kregen ze ook al radio-rotatie in Engeland en Amerika (Ohio). Deze single heeft een videoclip, die onder andere te zien is op MENT tv en de gloednieuwe MENTpop met bijhorende Radio zender(s). En Lars Verstraete kent de weg goed bij MENT, want vorig jaar begin december won hij nog de trofee ‘Beste Doorbraak 2025’ dankzij MENT én Vlapo. (PADI)

De nieuwe single is te downloaden via alle grote streamingplatforms.