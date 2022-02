Nieuwe single ‘Alles wat ik wil’ van Garry Hagger kwam tot stand in samenwerking met Patrick Hamilton en Vincent Pierins

Al sinds zijn jeugdjaren is Oost-Vlaming Garry Hagger (58) met muziek bezig. Als René Froger-imitator was hij succesvol met ‘This is the moment’ in 1995 in de Soundmixshow op VTM. In datzelfde jaar brengt hij van het winnende liedje een Nederlandstalige versie uit: ‘Het Allermooiste’. Voor Garry Hagger was het zijn eerste nummer één hit en betekende het ook de doorbraak bij het grote publiek. Garry Hagger nam deel aan de préselecties van Eurosong en bracht de voorbije jaren 11 studio albums uit én 2 verzamelaars uit. Naast ‘Het Allermooiste’ zijn ook ‘Als de zon verschijnt’, ‘Vlaanderen mijn land’ en ‘Ik heb de hele nacht liggen dromen’ succesvolle hits die het publiek moeiteloos kan meezingen. Momenteel pakt hij uit met een nieuwe single. Geen cover, maar wel een gloednieuw lied ‘Alles wat ik wil’. Voor deze nieuwe song kon hij rekenen op de medewerking van Patrick Hamilton uit Loppem en Vincent Pierins uit Torhout.

Net als bij zijn collega’s waren het ook voor Garry Hagger bijzonder pittige tijden: “In het begin was het even schrikken en wist ik niet goed aan wat we ons konden verwachten, maar ik heb vrij snel de knop omgedraaid. Ik heb thuis zelf geïnvesteerd in mijn eigen home studio. Fanatieker dan ooit ben ik met muziek bezig geweest, merk ik achteraf gezien. Ik ben nummers gaan schrijven, omdat ik er eindelijk eens tijd voor had. Er zijn nog een paar songs in aantocht die ik nog moet afwerken, maar die de moeite zijn.”

Garry Hagger kreeg de medewerking van Patrick Hamilton en Vincent Pierins voor zijn nieuwe single. © PADI/Daniël

Met zijn nieuwe single ‘Alles wat ik wil’, die op vrijdag 25 februari 2022 verschijnt op zijn eigen Lumage-label, snijdt Garry Hagger een nieuw muzikaal hoofdstuk aan. Het nummer is een compositie van Garry, samen met Patrick Hamilton én Vincent Pierins (gitarist bij Clouseau). De song waarin hij zingt over jezelf focussen op wat je hebt en positief in het leven staan, nam hij op in The Globe van producer Patrick Hamilton, met de Clouseau-muzikanten Vincent Pierins, Herman Cambré en Tom Lodewijckx en backingvocals Jody Pijper en Dian Senders. “Ik ben heel blij dat we een nieuw nummer samenstelden”, vertelt Garry. “Dat kwam tot stand nadat ik met Patrick aan de telefoon aan het praten was. Ik zei dat ik wel eens iets wilde schrijven, vanuit het buikgevoel. Patrick vond het niet slecht om even bij elkaar te zitten en een nieuwe song schrijven. Patrick vond dat een goed idee en zei dat ik best eens langskwam naar zijn studio. Ook Vincent was aanwezig. We begonnen te praten. Patrick zette zich achter zijn piano en begon wat akkoordenschema’s te spelen. Vincent had een eerste melodielijn in zijn hoofd. Ik begon spontaan te zingen ‘Jij bent alles wat ik wil’. Ze vonden dat tof. Op ’t einde van de dag hadden we al een strofe en wat tekst. We werkten dat nummer verder uit.”

Garry in actie tijdens een optreden. © PADI/Daniël

Meer dan ooit is Garry Hagger klaar voor de toekomst, zelfs met meerdere kilo’s minder op de weegschaal. Garry let op zijn voeding. Hij is dagelijks actief en in beweging. Garry houdt van fietsen, zit regelmatig als recreant op de koersfiets en volgt fanatiek de wielersport. De koers, maar ook het veldrijden volgt hij gepassioneerd. Maar natuurlijk blijft zingen zijn vast beroep. “Ik begon op elfjarige leeftijd, ik ben er nu 58. Mijn nationale bekendheid kwam er echter pas na mijn deelname in 1995 aan de Soundmixshow. Muziek is altijd een rode draad in mijn leven geweest en dat zal ook altijd zo blijven. Hoelang nog? Zolang mijn gezondheid het toelaat, zolang mijn stem het toelaat, zolang de mensen mij willen zien optreden”, glimlacht hij, waarna hij ook stilstond bij de veranderingen binnen de muziekwereld. “De muziekscène en hét muziek maken is nu anders tegenover twintig jaar geleden. Vroeger maakte je singles, dan een album. Door de digitalisering en omdat alles nu digitaal wordt beluisterd of gestreamd zit het nu anders in elkaar. Een album uitbrengen is nu goed voor mensen die een theatershow maken. Als artiest is het nu vooral belangrijk om nieuw werk via digitale weg los te laten op het publiek. De streamingssites hebben een grote impact. Persoonlijk bekijk ik liedje per liedje wat ik ermee doe. Of er dit jaar nog iets speciaals komt? Ik wil nog meer gaan live zingen. Ik bedoel dan vooral met orkest hé, want ik zing ook altijd live on tape. Ik voorzien met mijn orkest enkele live-optredens, waaronder in Deinze, Dilbeek en aan de kust.” (PADI)

De nieuwe single ‘Alles wat ik wil’ van Garry Hagger verschijnt vandaag vrijdag 25 februari op het Lumage-label en is nu digitaal beschikbaar. Op zondag 27 februari is Garry tussen 10 en 12 uur te zien en te horen in het programma van Herbert op MENT TV.