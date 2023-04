Nieuwe show ‘Bumbina in Dromenland’ in première in Heist-op-den-Berg, maar ook te zien in Oostende, Brugge en Roeselare

Bumba, het favoriete clowntje van de allerkleinsten, komt met een nieuwe show. Vanaf september 2023 zal hij samen met zijn vriendjes Bumbalu, Bumbina en de dieren van het circus te zien zijn in verschillende theaters.

Over ‘Bumbina in Dromenland’: Kleine Loes moet elke avond op tijd naar bed, samen met haar lievelingsknuffel Bumba! Maar plots komt haar knuffel tot leven en neemt haar mee naar een wereld waar alles mogelijk is. Ze belandt in het Bumba circus! Daar leert ze Bumba, Bumbalu, Bumbina en al de dieren van het circus kennen! Samen met de circusdirecteur, Bumba en al zijn vriendjes beleeft zij de grappigste avonturen…

De première vindt plaats op 2 september in CC Zwaneberg in Heist-op-den-Berg. Bumba komt ook nog naar: Sint-Niklaas (Stadsschouwburg), Asse (CC Asse), Gent (Capitole Gent), Vilvoorde (CC Het Bolwerk), Sint-Truiden (C De Bogaard), Mol (Schouwburg Rex), Deinze (Leietheater), Puurs (CC Binder), Oostende (Kursaal Oostende), Antwerpen (Theater Elckerlyc), Hasselt (Trixxo Theater), Overijse (CC Den Blank), Scherpenheuvel (CC Den Egger), Brugge (Concertgebouw), Turnhout (De Warande), Ninove (CC De Plomblom) en Roeselare (De Spil). (PADI)

Meer info op www.studio100.com