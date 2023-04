Nieuwe release van Chris Clark

Vandaag – zondag 16 april – komt er van Chris Clark uit Aalter een nieuw nummer uit.

Chris hoorde het nummer ‘Ich Habe Nur Dich’ van Peter Mafay tijdens zijn verblijf in Duitsland en was meteen verkocht. Hij schreef er zelf een Nederlandse tekst op en het werd uiteindelijk ‘Ik Wil Alleen Jou’. Voor de productie trok hij naar Eric De Clercq van Pure Entertainment uit Roeselare. Daar kwam Chris een oude bekende tegen, namelijk Serge Feys. Jaren geleden deed Serge al eens enkele producties voor Chris, waaronder zijn radio-hit ‘Don’t Play That Song’. Met die single stond Chris hoog in de nationale hitlijsten. (PADI)

‘Ik Wil Alleen Jou’ komt uit op het Pure Entertainment-label en is vanaf vandaag op alle digitale platforms te verkrijgen.