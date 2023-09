Nieuwe namen in hoofdcast van ‘Red Star Line’ schitteren tijdens hun première

Gisterenavond was het voor heel wat nieuwe namen in de cast van Red Star Line een spannend moment, want zij speelden hun première van de voorstelling! Na een bijzonder succesvolle eerste reeks voorstellingen in het Studio 100 Pop-Up Theater dit voorjaar, genoot de cast van Red Star Line van een welverdiende zomervakantie. Maar nu zijn ze echter opnieuw ingescheept voor een hele reeks voorstellingen van deze succesmusical. De cast krijgt hierbij versterking van een aantal nieuwe namen. Opnieuw is dit een mix van bekende, doorwinterde acteurs en actrices en nieuw aanstormend talent. Zo speelt Hugo Sigal de rol van Odillon. Femke Verschueren neemt de rol van Marie op. Daarnaast zal ook Tine Embrechts als Zulma de cast vervoegen en spelen Bert Verbeke en Leendert De Vis de rol van Cyriel. Michiel De Meyer speelt vanaf nu ook de rol van Jan, alternerend met Jelle Cleymans.

‘Red Star Line’ is de opvolger van de iconische succesmusical 40-45. De voorstelling ging in maart in première en speelt sindsdien enkel voor uitverkochte zalen. Ook deze voorstelling is opnieuw een emotionele rollercoaster geworden met een unieke live-beleving. De bezoekers worden tijdens deze reis ondergedompeld in een wonderlijk spektakel dat je meeneemt in een ongezien avontuur, van Antwerpen tot New York, op het land en op het water.

Hugo Sigal alias Odillon © PADI/Jelle

Hugo Sigal – Odillon: “Ik heb deze ongelofelijke voorstelling al een paar keer gezien en ben zo blij dat ze mij hebben gevraagd. Ik vind het fantastisch dat ik voor de eerste keer in zo’n grote productie als die van Studio 100 mag meedoen.”.

Gert Verhulst – bezieler: “We zijn er opnieuw in geslaagd om een reeks topnamen toe te voegen aan de cast van Red Star Line. Ik ben vooral heel blij dat Hugo Sigal de rol van Odillon zal spelen. Het is altijd fijn samenwerken met de ongelofelijke vakman die Hugo is. Hij was al in heel wat producties van Studio 100 te zien.”

© Jelle

Meer dan 275.000 tickets

Op dit moment zijn er al meer dan 275.000 tickets de deur uit. En zijn er nu reeds verlengingen aangekondigd tot en met de kerstvakantie van 2023. (PADI)

© Jelle

Studio 100 Pop-Up Theater Puurs – Tickets & inf via www.redstarline.nu