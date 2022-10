Nieuwe K3-single ‘Vleugels’ is een ode aan moedige kinderen én de voorbode voor het album

Fans van K3 kunnen de nieuwe single ‘Vleugels’ al pre-saven op de diverse streamingsplatforms. Marthe, Hanne en Julia zingen op dit bijzondere nummer over kinderen die grote hindernissen moeten overwinnen en daarom enorm moedig zijn.

Het is voor K3 in de samenstelling met de Nederlandse zangeres Julia het tweede studio-album en de derde single uit het album. ‘Alain Vande Putte heeft een heel mooi nummer geschreven,’ laat Marthe weten. ‘Vleugels gaat over kinderen die het moeilijker hebben dan anderen, maar toch positief in het leven staan.’ Hanne bewondert deze kinderen enorm. ‘We krijgen zo vaak brieven van kinderen die in zo’n situatie zitten. En ik denk dat veel andere kinderen er in zich kunnen herkennen.’ Julia, die inmiddels haar plek binnen K3 gevonden heeft, zegt: ‘Het lijkt wel of deze kinderen vleugels hebben. Zo goed gaan ze om met de problemen waar ze soms dagelijks mee te maken hebben.’

Op 18 november komt het gelijknamige album ‘Vleugels’ uit op CD, als download en is het te beluisteren op de diverse streamingdiensten. Op het album staan twaalf nummers, waaronder ‘Vleugels’, ‘Nooit meer oorlog’ en de zomerhit ‘Mango Mango’.

Tickets en info: www.studio100.com