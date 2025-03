Nieuwe influence-komedie ‘De Instagrannie’ van Het Prethuis is ook een komedie voor jongeren

‘De Instagrannie’ is een nieuwe influence-komedie van Het Prethuis, geschreven door Jeroen Maes. Het verhaal draait om Annie Gruwez, een oudere dame die na een moeilijke periode sociale media ontdekt. Al snel wordt ze een online sensatie met haar account ‘Instagrannie for life’.

Haar succes trekt de aandacht van zakenman Vincent De Graeve, die haar sponsordeals aanbiedt en haar populariteit verder vergroot. Dit zorgt voor spanningen met haar kleinzoon Gianni. Ondertussen hoopt de onbekende zanger Rudy Rodrigo via haar succes door te breken. Deze komedie zit (logisch) vol grappige personages, verrassende wendingen en humoristische situaties. De cast bestaat uit Danni Heylen, Hugo Sigal, Leen Dendievel, Lennart Lemmens en Jeroen Maes.

De cast van ‘De Instagrannie’. © PADI/Jelle

We waren present op de première en zagen een heel sterke komedie, die herkenbare momenten toont uit het dagelijkse leven hoe het er op vandaag aan toe gaat. Mensen gooien heel vaak iets of bijna hun ganse leven online. De twaalfjarige Mats was één van de jongste toeschouwers in de zaal en dit onderwerp kon hem wel smullen. De vele typetjes die passeerden, de grappen en de tongbrekers deden de zaal gieren van het lachen, inclusief Mats die natuurlijk – zoals zovelen van zijn leeftijd – een hechte band heeft met zijn gsm én met sociale media. Kortom, ‘De Instagrannie’ is zeker en vast ook een komedie voor jongeren. Of gewoon voor alle generaties! Ga dus met oma, opa, zoon, dochter, kleinkinderen langs en geniet! ’t Is écht lachen geblazen! (PADI & Jelle)

‘De Instagrannie’: tot en met 14 juni 20235 op tournee, ook vaak in West-Vlaanderen. Tickets, data en info via www.prethuis.be