Nieuwe gasten bij ‘Herbert 1 + 1 = 3’ op MENT

Ook in maart kan je terug op zondagvoormiddag op MENT afstemmen om je favoriete presentator Herbert Verhaeghe (uit Kuurne) aan het werk te zien in zijn nieuw programma ‘Herbert 1 + 1 = 3’.

In dit nieuwe praatprogramma, afgewisseld met muziek, is telkens één bekende Vlaming te gast, samen met iemand die hem dierbaar is zoals een familielid, een goede vriend, een steunpilaar. Kortom, iemand met een belangrijke betekenis in zijn leven. Op zondag 2 maart vanaf 10 uur kan je kijken naar Luc Steeno met aan zijn zijde Thomas Julian. Er wordt gepraat over ‘Liefde voor Muziek’, maar ook over nog talrijke andere muzikale projecten.

Garry Hagger (rechts) en zijn broer. © PADI

Op zondagvoormiddag 9 maart zijn Garry Hagger en zijn broer van de partij. Vandaag bracht Garry zijn nieuwe single ‘Thuis Bij Jou’ uit.

Jo Vally met zijn kleindochter en een vriendinnetje. © PADI

Op zondagvoormiddag 16 maart is Jo Vally centrale gast. Hij bracht naar de opname zijn kleindochter Noa mee, die ook goed kan zingen. Is de opvolging verzekerd? (PADI)

Zeker iedere zondag van 10 tot 12 uur afstemmen op MENT!