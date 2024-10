Nieuw nummer ‘Vloed’ van Stan Van Samang werd bedacht aan de kust: “Toen het zowel stormde op het strand als in mijn hoofd”

Het is een glunderde Stan Van Samang die we zaterdag te spreken kregen in Heist-op-den-Berg. Net van het podium gestapt, een gloednieuw album dat bovenaan de charts prijkt en het bordje ‘Uitverkocht’ dat nu al op de meeste affiches van zijn nieuwe theatertournee hangt. Een mens zou voor minder glunderen. En als hij ons ook nog toevertrouwde dat zelfs onze Noordzee een inspiratiebron vormde, begonnen ook bij onze reporter de mondhoeken lichtjes te krullen.

Dat nieuwe album kwam vrijdag 18 oktober uit en bevat elf gloednieuwe nummers die allen in het Nederlands werden gezongen. Onder meer ‘Alles’ en ‘Alles behalve tijd’ hoorden we eerder al door de boxen van Tien Om Te Zien knallen, maar ook ‘Vloed’ blijkt een West-Vlaamse link te hebben. “Ik ben in elk seizoen van het jaar een grote fan van de zee en misschien nog net ietsje meer in de winter. Een leeg strand heeft dan iets ongelooflijk filmisch, wat ik echt fantastisch vind”, vertelt hij. “Zo kwam het dat tijdens een van mijn wandelingen het nummer ‘Vloed’ ontstaan is toen het tegelijkertijd zowel stormde in mijn hoofd als op het strand. Er stak een ijzige wind op en het begon fel te gieten, zonder dat ik erop gekleed was. Dan kon ik twee dingen doen: terugkeren of me eraan overgeven en het nemen zoals het kwam. En toen ik dat laatste deed, moet ik zeggen dat dat zo’n fijn moment was. Dat moment en gevoel in combinatie met de storm die dan ook in mijn hoofd woedde, dat klopte gewoon. Zo is uiteindelijk ‘Vloed’ ontstaan en ik vind dat het een heel fijn nummer is geworden. Hoewel ik eigenlijk ook wel van eb houd.” Of we de kiem van die liefde moeten zoeken in de beginperiode van zijn acteercarrière, toen hij in Wittekerke de rol van politie-inspecteur Kevin De Kesel vertolkte? “Dat is best al een hele poos geleden, amai. Maar het is wel zo dat Kevin ook grote fan was van de zee en ik ontzettend warme herinneringen overhoud aan die tijd. Ik heb toen heel fijne mensen leren kennen, alsook heel wat fijne plaatsjes aan de kust. Dus ja, het zou misschien best wel kunnen dat die draaidagen mijn liefde voor de kust hebben aangewakkerd.”

© Tom

Maar Stan was natuurlijk in de eerste plaats in Heist-op-den-Berg om de aftrap te geven van zijn gloednieuwe theatertournee ‘Vadertaal’, dat meteen ook de logische zelfde titel kreeg dan het gelijknamige album. Een album dat deze week zowaar vanuit het niets op de eerste plaats binnenkomt. Een straffe prestatie vandaag de dag voor een Nederlandstalig album. “Ik zou liegen als ik zeg dat ik daar niet altijd stiekem op hoop als er een nieuwe plaat uitkomt”, geeft Stan toe. “Vooral omdat je zo’n plaat niet alleen maakt. Daar zit een heel team achter, met onder meer een platenfirma en dus ga je uiteraard wel voor een resultaat. Daarom ben ik ook blij dat we toch minstens één week bovenaan kunnen staan. Ik zeg wel degelijk ‘minstens’, want ik ben realistisch genoeg om te weten dat het snel kan keren als er zeer binnenkort nieuwe en geweldige muziek van heel fijne collega’s aankomt die er ook hard voor werken. Al maak ik vooral muziek om hem te spelen voor een live-publiek en ik ben blij dat ik dat de komende maanden opnieuw voor vele volle zalen mag doen.” Zoals ook in onze provincie, waar hij op 16 november voor het eerst halt zal houden in het gloednieuwe Casino ’t Silt in Middelkerke. En voor wie in het verleden al meerdere concerten van Stan zag, de zanger blijft zijn identiteit nog altijd meer dan trouw. Het spreekt voor zich dat de meeste nummers uit het album ‘Vadertaal’ niet kunnen ontbreken, maar ook de klassiekers zoals onder meer ‘Poison’, ‘King in my head’, ‘A simple life’ en ‘Candy’ komen aan bod. Net zoals een aantal covers uit het nieuwste seizoen van Liefde Voor Muziek én er is zelfs plaats voor een eigen versie van Prince zijn ‘Raspberry Beret’. Dus wie al tickets kon bemachtigen voor de theatertournee van ‘Vadertaal’, die krijgt zoals vanouds Stan op z’n best te zien.

© Tom

Of je nu eerst de show komt bekijken of eerst het nieuwe album beluistert, één ding zal je heel snel duidelijk zijn als je de nieuwe songs hoort: de pure en oprechte liefde van Van Samang voor zijn kinderen Lenny en Stella. “En bij uitbreiding ook die voor mijn vrouw. Ik ben heel dankbaar dat zij allemaal in mijn leven zijn gekomen en zou mij geen leven meer kunnen voorstellen zonder hen”, maakt Stan duidelijk. “Ouderschap dat is iets dat je leert met vallen en opstaan en ik ben heel blij dat we dat met z’n tweetjes mogen ervaren. Want het is niet elke dag zo evident dan het misschien wel lijkt. En dat is ook precies wat ik met dit nieuwe album wou uitspreken. Het is een eerste maal in het Nederlands en hoewel dat mijn moedertaal is, spreek ik sinds zeven jaar de Vadertaal. Dat is in se dezelfde en ook weer niet. Ik merk dat ik zelf bijvoorbeeld veel emotioneler ben geworden sinds ik vader ben geworden. In tegenstelling tot vroeger, kan ik nu bij de minste film waar iets met kinderen of ouderschap in voorkomt beginnen huilen. Of aan de gedachte dat ik eender wat er ter wereld gebeurt, projecteer op mijn kinderen. Die onvoorwaardelijke en allesomvattende liefde heb ik proberen op plaat te zetten. Maar ik probeer hen ook goede raad mee te geven. Zo mag je als kind perfect eens op je bek gaan. Dat is meer dan oké. Zolang je er maar uit leert. En tegelijkertijd besef je, dat het leven niet alleen voor een kind, maar ook voor een ouder soms een hele zoektocht is. Dus als een artiest van zijn meest persoonlijke album spreekt, dan is deze zeker de mijne.” (PADI & Tom)