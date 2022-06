Nieuw hiphop- en rapfestival ‘Refest’ binnen een kleine maand van start in Middelkerke

Op 23 juli dompelt het gloednieuwe festival REFEST de badstad Middelkerke onder in een unieke mix van Lage Landenbeats en vlijmscherpe rhymes. Met nog een kleine maand tot het festival, maakt de organisatie meer informatie bekend over de totaalbeleving van REFEST, waaronder een beach club, maar ook randanimatie zoals live street artists én een sneaker customizer.

De allereerste editie van REFEST schiet binnen op zaterdag 23 juli uit de startblokken. Het West-Vlaamse festival beoogt een vervlechting van alles rond modern-day lifestyle, een chille totaalbeleving en een line-up die zowel Belgisch als Nederlands talent op de voorgrond plaatst. Artiesten als Snelle, Boef, Antoon, Yung Mavu, Hakimm en Zoey Hasselbank prijken op de affiche.

Wie coole randanimatie zoekt, vindt bij REFEST zijn gading. Van een live mural painting door street artists tot een freestyle-wall waarbij festivalgangers hun eigen boodschap kunnen achterlaten met graffiti-markers. Daarnaast kan je op het festival je festivalsneaker laten personaliseren door Leroy Design of een workshop volgen om je sneakers zelf te customizen. Inschrijvingen voor de workshop openen vanaf woensdag 29 juni via refest.be. De plaatsen zijn beperkt, liefhebbers zijn er beter snel bij. Met de golven van de Noordzee als achtergrond, en de Proximus Pop-Up Arena als centraal hiphoppaleis waarin de feestjes losbarsten, schotelt REFEST de festivalgangers nog een zuiders getinte beach club voor om te ontspannen tussen al het feestgedruis. TAGMAG-gezichten zoals Jael Ost en Simon Wauman brengen vanuit deze beach club live verslag uit via allerhande jongerenkanalen als TikTok, Instagram Reels en YouTube. Achter de knoppen verzorgen DJ’s als Unregular (aka Simon Wauman) en Piccinni voor chille beats. (PADI)

Bird Tickets (€39) zijn enkel nog vandaag verkrijgbaar tot middernacht, zolang de voorraad strekt. Vanaf dan betaal je 45 euro voor een standaard ticket. REFEST: zaterdag 23 juli vanuit het Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke. Alle info opwww.refest.be. REFEST is een organisatie van concert- en eventorganisator Gracia Live.