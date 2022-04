Nieuw festival aan de Antwerpse Scheldekaaien pakt uit op 19 augustus met Camille en Niels Destadsbader

Op vrijdag 19 augustus kan je op de vernieuwde Antwerpse Scheldekaaien terecht voor Springtij, een nieuw ééndaags muziekfestival dat met Niels Destadsbader (‘Verover mij’, ‘Mee naar boven’, ‘Nooit alleen’, ‘De Wereld Draait Voor Jou’) én Camille Dhont (‘Vechter’, ‘Vuurwerk’, ‘Diamant) meteen uitpakt met twee kleppers. “Wat is er leuker dan Muziek aan de Schelde. Daarom kunnen we, in samenwerking met de stad Antwerpen, in een gezellige festivalsetting aan de Scheldekaaien maximaal in openlucht genieten van de optredens. Niels komt met zijn live muzikanten en dat wordt meteen ook het enige optreden dat hij deze zomer geeft in onze stad”, zegt organisator en mede-initiatiefnemer Wim Van der Borgt. “Voor Camille, die doorbrak in #LikeMe en recent nog ‘The Masked Singer’ won, is dit optreden de perfecte opwarmer voor haar twee Lotto Arena-concerten die in november plaatsvinden.”, gaat Wim verder. Niels Destadsbader met liveband en Camille Dhont, zijn meteen twee publiekslievelingen die perfect weergeven hoe de organisatie het nieuwe Springtij wil neerzetten als een breed en toegankelijk muzikaal gebeuren, langsheen de Schelde en ter hoogte van de Cockerillkaai.

Naast zijn succesvolle horeca-activiteiten in Antwerpen, heeft Wim Van der Borght met zijn team ondertussen ook heel wat ervaring als organisator door zijn betrokkenheid bij o.a. de Parkies-concerten (130 concerten op 18 plekken in Vlaanderen), Fire Is Gold (Antwerpen) en WECANDANCE (Zeebrugge). Daags na Springtij organiseren ze op dezelfde Scheldekaaien overigens ook een nieuwe editie van het bekende ‘Antwerpen Zingt’. “Nu we onze vrijheid opnieuw hebben herwonnen, zijn we klaar voor een heerlijke festivalzomer zonder maatregelen of beperkingen. Met het nieuwe, ééndaagse Springtij krijgen de Antwerpse Scheldekaaien (Cockerilkaai) er op vrijdag 19 augstus een nieuwe, ééndaagse festivalbeleving bij. Met headliners Niels Destadsbader (en zijn liveband) én Camille programmeren we twee immens populaire artiesten”, zegt Wim.

Niels, die met zijn laatste album goud scoorde en al vier keer de felbegeerde Zomerhit-trofee won (Verover mij’, ‘Skwon meiske’, ‘Mee naar boven’ en de Regi-duetsingle ‘De Wereld Draait Voor Jou’), pakt op Springtij met zijn livemuzikanten meteen groots uit. ““Dit optreden staat met stip genoteerd in onze agenda. Spelen op de vernieuwde Scheldekaaien, vlak naast het water, zal sowieso zorgen voor een bijzonder sfeertje. Maar ik vier die dag ook mijn verjaardag. We zorgen dus sowieso voor een groot feest en iedereen is welkom om mee te komen vieren!”, zegt Niels Destadsbader enthousiast.

Camille

Vooraleer de Niels Destadsbader-hitmachine toeslaat, is het eerst nog de beurt aan de ravissante Camille, die dankzij #LikeMe een paar jaar geleden doorbrak bij het grote publiek. Ondertussen scoorde ze met Regi twee platina-hits (‘Vergeet de tijd’ en ‘Vechter’) én solo goud met ‘Vuurwerk’. Naast haar actuele hitsingle ‘Diamant’, won Camille als Miss Poes recent nog het 2de seizoen van de tv-hit ‘The Masked Singer’. Vanaf volgende maand is ze één van de deelneemsters in ‘Liefde voor Muziek’. In november geeft ze ondertussen 2 concerten in de Antwerpse Lotto Arena, maar voor het zo ver is, opent ze op 19 augustus 2022 Springtij: “Dat ik samen met mijn streekgenoot Niels Destadsbader dit Antwerpse festival mag openen vind ik toch wel heel bijzonder. Ik ga mijn uiterste best doen om iedereen in de juiste sfeer te brengen en kijk uit naar de reacties van het publiek”, zegt Camille met zichtbare pretlichtjes in haar ogen.

De Antwerpse horeca-ondernemer én medeorganisator Wim Van der Borgt gelooft rotsvast in het nieuwe Springtij: “Door de fijne samenwerking met de stad Antwerpen kunnen we dit type van ééndaags openluchtfestival aanbieden. De mensen in de binnenstad of dichte omgeving kunnen te voet, met de fiets of de step op vrijdag 19 augustus 2022 afzakken naar de unieke festivallocatie aan de vernieuwde Scheldekaaien ter hoogte van de Cockerillkaai. Springtij is er voor iedereen, dus ook voor de mensen die de concerten van Niels De Stadsbader en Camille combineren met een dagje of weekendje Antwerpen.”(PADI)

SPRINGTIJ met Niels Destadsbader Live en Camille vindt plaats op vrijdag 19 augustus 2022 op de Antwerpse Scheldekaaien ter hoogte van de Cockerillkaai. De concerten starten om 20u00. Tickets kosten 35 euro, inclusief reservatiefee. De ticketverkoop start op donderdag 31 maart 2022 vanaf 09u00 op www.springtij.live Springtij is een organisatie in samenwerking met de stad Antwerpen en diverse partners.