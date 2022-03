Niet vergeten: Stan Van Samang komt naar De Spil in Roeselare

Op woensdagavond 6 april staat Stan Van Samang op het podium van De Spil in Roeselare. Hij brengt er zijn nieuwe theatershow ‘Anders dan anders’.

De eerste single is een voorproefje van het nieuwe album waar Stan na de zomer mee uitpakt. Om de release van dat nieuwe toekomstig album te vieren komt hij op 6 april naar De Spil in Roeselare. Met deze nieuwe theatertour wil Stan een passend vervolg breien aan zijn vorige theatertour ‘Op de Schoot’, waarmee hij maar liefst meer dan 70 optredens gaf over heel Vlaanderen. (PADI)

Info en tickets: www.pmle.be, www.despil.be.