Niet-Gentenaar Daan speelt mee in kortfilm ‘Passé’ mét enkel Gentenaars

Op maandag 28 en dinsdag 29 maart stond Daan (Vandenbruwaene) op de filmset van de kortfilm ‘Passé’ in Gent. Regisseur Ward De Waele zag wel iets zitten in deze jongeman uit Kluisbergen én student in Kortrijk, alhoewel hij geen Gentse roots heeft. Daan was inderdaad de enige acteur die niet in Gent woont of heeft gewoond, maar toch mocht hij meedoen in deze kortfilm met enkel acteurs en actrices uit Gent of die ooit in Gent woonden.

Daan legde al een lange weg af op muzikaal vlak. Binnenkort vernemen onze lezers daar wel meer over. Daan is en blijft een bezige bij, die graag bijleert. De student sportwetenschappen in Athena in Kortrijk wil natuurlijk een diploma behalen, maar muziek én acteren spreken hem eveneens sterk aan. “Ik volg nog iedere week muziekles in het Popcollege in Oudenaarde. Ik ben ook bezig met het meeschrijven van eigen Engelstalige songs. Daarnaast focus ik mij ook op mijn studies. Ik zit momenteel in m’n vierde jaar. Nog twee jaar studeren en ik ben afgestudeerd in Kortrijk”, vertelt Daan, die zeker en vast een diploma wil behalen.

Daan door de ogen van de fotograaf. © Jo De Clercq

Recent stond de 16-jarige jongeman op de filmset in Gent. “Tijdens de voorstelling van Koen Crucke in de Minardschouwburg in Gent hadden we een toevallige ontmoeting met regisseur Ward. Hij vertelde over een kortfilm en zo ging de bal aan het rollen, want Ward beloofde dat hij aan mij zou denken indien hij een rolletje vrij had. En hij had een rolletje vrij, zodat ik kon meespelen. Mijn rol is niet zo groot, maar ik behoor wel bij de hoofdacteurs. Ik speel mee in de kortfilm ‘Passé’, waar ze in het najaar mee naar festivals trekken. In de film spelen er enkel Gentse acteurs of actrices mee, zoals Luk De Bruyker, Koen Crucke… Ik ben het buitenbeentje”, lacht Daan.

Daan bijo.a. Koen Crucke (links) © Jo De Clercq

“Het verhaal gaat over een terminale patiënt, gespeeld door Koen Crucke, die zijn laatste moment meemaakt en die zijn leven ziet voorbij flitsen. Deze kortfilm omvat drama, maar ook humor. Ik speel een jonge gast in het verhaal, die op alle vlakken uit de band springt ten opzichte van de andere acteurs en actrices. Maar het viel mee. Het was een toffe ervaring. Vooral om te zien hoe alles werkt. Ik volgde wel dictie, maar geen toneel en dus heb ik mij nooit gefocust op acteren. Ik leerde nu toch al veel bij, kwestie dat ik mijn rol nog beter kon brengen. Wat het moeilijkst was? Ik moest een Gents accent hebben, maar ik ben van Kluisbergen. Dat was wel even aanpassen hoor. Vanaf het najaar is deze kortfilm te zien tijdens allerlei festivals. Ik kijk er alvast naar uit.” (PADI)