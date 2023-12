Niet alleen Niels Destadsbader, maar ook Free Souffriau verrast toeschouwers ‘Studio 100 Singalong’

Er was een tijd dat Niels Destadsbader uit Deerlijk nog geen Zomerhits presenteerde aan onze kust en al evenmin Sportpaleizen liet vollopen om mee te ‘Oh-oh-oh-oh-oh-oho-o’-en, maar nog volop aan zijn weg richting de showbizz timmerde. Eerst was er zijn rol als Pim in ‘Familie’, maar quasi meteen daarna mocht hij op Ketnet zijn acteerdebuut voor de jeugd maken als ene Olivier De La Fayette. Zijn tegenspeelster toen was Moora Vander Veken en samen vormden ze het prachtige verliefde koppel Merel en Olivier in ‘Amika’, een toen gigantisch populaire jeugdreeks rond het gelijknamige witte paard. De serie kende zijn einde in november 2011, maar vrijdagavond jl. waren hoofdrolspelers Niels en Moora nog eens herenigd in het Antwerpse Sportpaleis. Na het succes van de ‘Studio 100 Rewind Party’ vorig jaar in december, vond vrijdag immers de allereerste editie plaats van een gloednieuw concept – of toch een gloednieuwe naam -: de ‘Studio 100 Singalong’. En wie er kwam optreden? Dat mochten de fans van het eerste uur zélf beslissen. Maar dat, na ‘Spring’ vorig jaar, dit jaar de cast van ‘Amika’ hoog op het verlanglijstje stond, mocht duidelijk zijn. Maar het entertainmentbedrijf uit Schelle had ook nog wat ander leuks in de hoed zitten…

Meer dan een uur vooraleer de deuren van het Sportpaleis openden, stonden een kleine duizendtal volwassenen al te drummen aan de toegangspoort om zo snel mogelijk teruggekatapulteerd te kunnen worden naar hun kinderjaren. Met nummers als ‘De drie biggetjes’, ‘Jan zonder vrees’ en ‘Amika’ zat de sfeer er alvast goed in bij een kou lijdende menigte die vlotjes de -1 graden Celsius trotseerde. Tien over acht was het dan eindelijk zover. Toen verscheen burgemeester Modest ten tonele met zijn alom gekende speech. Nadat het publiek massaal in koor de ‘ook proficiat’ scandeerde, maakte acteur Walter De Donder plaats voor de hosts van de avond: James Cooke en Studio 100-baas Gert Verhulst. Zij brachten een ware medley van de meest gekende Studio 100-klassiekers mee naar Antwerpen en zetten de boel vlotjes, letterlijk, meermaals in vuur en vlam. Ook Peter Van de Velde wist het feestje perfect verder te zetten als Piet Piraat. Vorig jaar nog, bekende Peter dat het hem een geweldige kick gaf om 16.000 zestienplussers te zien meejoelen op de tonen van hem en zijn kornuiten. Maar dé verrassing van de avond kwam toch meteen na de kapitein van de Scheve Schuit. In glimmend roos Mega Mindy-pak liet Lotte Stevens de fans eerst meezingen met een aantal gekende Mega Mindy-nummers, om dan plaats te maken voor de vrouw die het succes van dat personage allemaal op haar naam mag schrijven: Free Souffriau. Hoe Stevens zich moet gevoeld hebben toen ze zag dat het publiek gewoon wild werd van Frees verschijning weten we niet, maar we vermoeden dat ze er alvast net zo van genoten heeft als de meer dan tienduizend andere aanwezigen.

K3 © Tom

Na Free was het tijd voor nóg een verrassing, want plotsklaps verdween de lift weer in het podium en kwam warempel Kabouter Plop tevoorschijn. Om meteen daarna plaats te maken voor drie dames die wél op de affiche stonden: Marthe, Julia en Hanne, ofwel K3. Oké, we moeten toegeven dat heel veel aanwezigen stiekem hoopten dat de lift nogmaals naar beneden ging en de originele K3 verscheen, maar helaas kon je in deze show ook niet álles verwachten. Meer dan een kwartier lang mochten de dames hun ding doen en dat was duidelijk naar de zin van het Sportpaleis-publiek. Kort na de pauze was het dan eindelijk de buurt aan ‘Amika’. Met eerst enkele nummers gebracht door Moora Vander Veken en vervolgens vergezeld door onze eigen Niels Destadsbader. Niels bracht naast het nummer met Moora, ook nog twee eigen nummers uit de ‘Amika’-CD mee naar Antwerpen. En tot slot was er ook nog de cast van ‘Het Huis Anubis’, die andere succesreeks van destijds, met onder meer voormalig ‘Familie’-acteur Vincent Banic in een van de hoofdrollen. Tussendoor hadden ze nog een laatste verrassinkje in petto. Want nadat Gert eerst als levensechte bobtail op het podium verscheen, kwamen vanuit de grond dan toch dochter Marie en de échte Samson het podium opgestegen. Toegegeven, het was enkele jaren geleden nog wennen voor veel oudgedienden om Samson plots met een nieuwe stem te horen spreken, maar ook de fans van het eerste uur hebben Dirk Bosschaert al lang in hun hart gesloten. Afgesloten werd er naar goede gewoonte met een stevige afterparty met ‘Omdat het kan’-Soundsystem. (PADI & Tom)

Moora Vander Veken en Niels Destadsbader © Tom

‘Studio 100 Singalong’ houdt ook volgende week nog halt in het Sportpaleis en dat op donderdag 7 en vrijdag 8 december. Info en tickets via http://www.studio100.be/.