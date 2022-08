Niels Destadsbader zong voor én met Mauro ‘Ik Heb Je Lief’ in de Proximus Pop-Up Arena in Middelkerke

Een heel pakkend moment in de Proximus Pop-Up Arena was tijdens het optreden van Niels Destadsbader, die de kleine Mauro uit het publiek pikte, naast hem neerzette, waarna hij ‘Ik Heb Je Lief’ zong. Ook Mauro mocht meezingen.

De hele show lang stond Mauro met een bordje te zwaaien, richting Niels Destadsbader op het podium. Niels had het al regelmatig opgemerkt. Bijna op het einde van zijn optreden haalde Niels de kleine Mauro uit het publiek Hij zette hem naast zich en begon de tekst voor te lezen dat op z’n bordje stond.

Niels las z’n pancarte voor. © PADI/Jens

“Zijn passie is zingen, dansen en toneel. Zijn droom is zanger en acteur worden. En dan staat er: Held en voorbeeld, Niels!” Het publiek schreeuwde het uit. “Dan staat er in ’t groot vermeld: ben jij mijn papa”, lachte Niels, waarna hij direct zei dat dit geen waar was.

Niels én Mauro zonder koptelefoon aan. © PADI/Jens

Niels vroeg aan de jonge knaap of hij even z’n koptelefoon wilde afzetten, hij vroeg ook of hij zijn liedjes goed kende én of hij ze zou meezingen.

© PADI/Jens

Even later begon Niels ‘Ik Heb Je Lief’ te zingen. Mauro beleefde de avond van z’n leven. Ook hij zong even mee.

Niels bracht Mauro veilig terug naar z’n familie. © PADI/Jens

Na een daverend applaus werd hij door Niels terug bij z’n naasten gebracht. Het publiek kreeg kippenvel van dit prachtig moment. (PADI)