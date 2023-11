Niels Destadsbader vertolkt de rol van Albert in de vernieuwde spektakel-musical 14-18: “Ik zorg voor de zuurstof in deze musical, ik zorg voor de lach bij de traan”

Vanaf 2 juni 2024 zal er een gloednieuwe versie van de spektakel-musical 14-18 spelen in Puurs. Tien jaar na de eerste première kan het publiek komen genieten van een spectaculaire herwerking in het ondertussen iconische Pop-Up Theater. Een nieuw lied, herschreven teksten en tal van andere nieuwe elementen zorgen voor een nieuwe ervaring. In de Vlaamse topcast vinden we oude bekenden terug, maar ook verrassende nieuwe namen. Eén van deze nieuwkomers is zanger/presentator Niels Destadsbader uit Deerlijk.

Heb je een band met Studio 100?

Niels: “Op 19-jarige leeftijd zette ik mijn allereerste tv-stappen bij Studio 100 in de serie ‘Amika’. Ik bewaar daar nog altijd heel mooie herinneringen aan en deed veel ervaring op. We zijn nu al zestien jaar later en in die tussentijd werkte ik nog wel eens samen met Studio 100 door bijvoorbeeld ‘K3 Zoekt K3’ te presenteren. Maar in zo’n grote productie meespelen, is toch al lang geleden. Gert en ik kennen elkaar heel goed, we zijn vrienden. Regisseur Frank Van Laecke ken ik eveneensl heel goed, want we werkten al samen aan bijvoorbeeld ‘Aspe’. Frank deed ook al alle regies van de ‘Niels & Wiels’-show. Het was van alle partijen al lang de wens om nog eens samen te werken in een groots spektakel, maar de agenda liet dat nooit toe. Het was altijd net niet, nu is het net wél.”

Je speelt de rol van Albert, een moeilijke rol?

Niels: “ Het is al een hele tijd geleden dat ik als acteur iets deed. Ik heb veel gepresenteerd en maakte veel muziek. Dat is dus wel een uitdaging om mij daarin te verdiepen. Eén van de laatste zaken die ik deed was FC De Kampioenen, maar dat is een totaal ander genre. Het is nu een triestig verhaal dat we brengen én het is heel belangrijk dat we het authentiek opvoeren. Ik mag gelukkig voor de zuurstof zorgen in de musical, ik zorgt voor de lach bij de traan waar ik heel blij mee ben. Maar het is ook een rol waarin ik veel aspecten kan laten zien. Ook al heeft Albert een grote mond, hij heeft ook een klein hartje en dat moeten we ook laten zien tijdens de voorstelling. Ik kijk er zeker en vast al naar uit.”

Niels zingt, dorpsgenoot Jérémie kijkt glunderend toe. © PADI/Daniël

En je zingt in het West-Vlaams, want dat hoorde ik hier net toch weerklinken.

Niels: “Deze namiddag hebben we nog een lezing. Ik opteerde om er een West-Vlaming van te maken. Albert is een volks type, een sappig persoon én West-Vlamingen zijn dat ook. We hebben dat net even uitgeprobeerd. Ik ga het straks proberen door te trekken in de rest van het verhaal. Hopelijk staat er dan een gezellige, toffe West-Vlaming om naar te kijken in een zwaar donker verhaal en kunnen de mensen genieten van deze voorstelling.”

Ben je vermagerd, want op die afffiche ziet je gezicht er wat dikker uit. Of komt dat door die helm?

Niels: “Bij mij zijn er al enkele kilo’s af, maar dat heeft wellicht te maken met de schaduw en de helm. Jelle en Jonas zien er in ’t echt ook scherper uit. Maar als je een rol speelt in een oorlogsverhaal dan maakt het ook niet uit of je er al dan niet goed opstaat. Je moet er vooral écht en authentiek op staan. Ik vind het echt waar een heel mooie affiche.”

Stond je al ooit met Jérémie Vrielynck uit Deerlijk samen op een podium?

Niels: “We volgen elkaar wel, we hebben wel eens contact, maar Jérémie woont nu niet meer in Deerlijk. Jérémie doet het wel heel goed. Ik ben heel blij dat we regelmatig samen het podium zullen mogen delen. Men mag al beginnen met autobussen in te leggen vanuit Deerlijk. Het is immers een zeldzaamheid dat twee Deerlijknaren in dezelfde grootse productie meespelen. ’t Is maar een idee, maar ik denk wel dat ze zouden vol zitten.” (PADI)

Tickets en info: www.14-18.nu