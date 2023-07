Niels Destadsbader verovert met ‘Liefs Voor Later’ én samen mét Kenny B. nu ook Suriname: “Man, man, man.. een nummer 1 in Zuid-Amerika!”

Na vier nummer 1-albums, negen MIA’s, vier Zomerhit-winsten, acht Sportpaleis-concerten, miljoenen streams, meer dan 200.000 verkochte albums, een zeer opgemerkte ‘Liefde Voor Muziek’-deelname en talloze hits, waaronder ‘Verover Mij’ en ‘De Wereld Draait Voor Jou’, staat het buiten kijf dat Niels Destadsbader na zoveel jaren nog steeds één van de populairste artiesten van het moment is in Vlaanderen. En aan dat impressionante lijstje kan Niels nu nog iets extra toevoegen: een nummer 1-hit buiten onze landsgrenzen. Met ‘Liefs Voor Later‘, zijn nieuwe single met de Nederlandse Surinamer Kenny B, staat Niels namelijk op nummer 1 in Zuid-Amerika.

“’Man, man, man. Wie had dat in godsnaam gedacht dat ik ooit een hit zou scoren in Suriname? Ik wist dat het liedje daar populair is en veel wordt meegezongen. Dat op zich vond ik al gek. Maar dat het nu ook op nummer 1 staat is echt niet te geloven. Dit had ik totaal niet verwacht”, aldus Niels Destadsbader.

Enkele weken geleden vloog Niels nog over naar Suriname voor interviews op de plaatselijke radiozenders en met verschillende televisieploegen. Hij had er ook een ontmoeting met niemand minder dan de president naar aanleiding van de song. En bij een zomerse, liefdevolle song hoort natuurlijk ook een even enthousiaste videoclip. Die namen Niels en Kenny ook op in Suriname, meer bepaald in de hoofdstad Paramaribo. (PADI)

Clip: https://youtu.be/VJwXdjrw8go