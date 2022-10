Niels Destadsbader stopt vroegtijdig met zijn optreden in BMCC in Brugge

Vrijdagavond waren zo’n 1.700 mensen present voor het optreden van Niels Destadsbader in BMCC in Brugge, maar dat werd vroegtijdig gestopt.

Het voorprogramma werd gebracht door ‘Bram & Lennert’. Daarna was het Niels die begon aan zijn optreden, bijgestaan door zijn livemuzikanten. Hij was nog niet lang begonnen of hij was al eerlijk tegenover het publiek en hij zei dat hij met stemproblemen zat, dat hij zich niet zo goed voelde. Hij vroeg aan het publiek dat ze het hem niet zouden kwalijk nemen. Na de songs ‘’Boven de Wolken’, ‘Intiem’, ‘Als we samen zijn’, ‘Hey pa’, ging het plots niet meer. Niels verliet het podium om 21.52 uur. Hij keerde nog even terug, zong nog één nummer, maar zelfs de songs in een ‘intieme setting’ en een toon lager waren een probleem. Hij zong nog één liedje ‘Verover Mij’. Niels was emotioneel, iedereen stond recht, brulde deze song mee. Na een kort overleg werd meegedeeld dat hij niet meer verder zou doen met dit optreden. Hij zei dat hij als compensatie voor de aanwezige mensen een extra concert ‘Niels & Wiels’ zou geven tijdens zijn tour 2023 én dat iedereen gratis mocht gaan. Na 22.15 uur verliet het meeste publiek terug de zaal. Of Niels op zaterdagavond 22 oktober in de Oktoberhallen in Wieze wél zal optreden, weten we niet. (PADI & Mervyn)