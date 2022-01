Niels Destadsbader sluit ’24 UUR LIVE’ af met single ‘Verover mij’ in Antwerps Sportpaleis

Niels & Wiels, al jaren goede ‘moaten’ én ook een beetje de tandem achter ’24 UUR LIVE’ in het Antwerpse Sportpaleis. Miguel Wiels deed het weer op het podium en speelde 24 uur lang, terwijl Niels niet enkel regelmatig ook eens optrad, maar eveneens de presentatie voor zijn rekening nam. Niels Destadsbader was ook de laatste artiest die rond 17.45 uur het podium betrad, waarna het om 18 uur definitief was afgelopen. Zijn laatste nummer was ‘Verover mij’ én ook de 200 aanwezigen zongen uitbundig mee.

“Kom even op adem”, zei Niels net na het einde tegen boezemvriend Miguel. “Hoe was het?”, vroeg hij. “Lastig”, gaf Miguel toe. “Serieus, maar ik heb er niets van gemerkt. Maar je ziet er wat bleekjes uit”, grapt Niels. “Maar in feite zie ik er altijd bleek uit”, lacht Miguel. Niels voegt eraan toe: “Maar was super is, het is de band terug gelukt om 24 uur aan één stuk te spelen.” Er weerklonk luid applaus van de aanwezigen. “En dat terwijl we niet alles hadden gerepeteerd”, geeft Miguel toe. “24 uur lang! Ik ben kapot! Dit doet ongelofelijk veel deugd. Hier het applaus, de waardering van het publiek.”

Exact 18 uur of 24 uur later, Niels en Miguel vlogen in elkaars armen. Voor ‘t tweede jaar op rij was het gelukt. © PADI/Jens

Niels zegt: “Wij waren gisteren en vandaag in 600.000 huiskamers te zien en te horen. De mensen mochten gratis kijken, maar als ze vonden dat dit niet kon dan mochten ze een fooi geven. En dit bedrag is een rond getal geworden, namelijk 100.000 euro dat zal worden verdeeld onder al die mensen die aan dit project hebben meegewerkt.”. Miguel zegt: “Fantastisch. Ik wil iedereen die keek super bedanken. Het is voor jullie dat we het deden. Dank aan iedereen die iets gaf, dank om ons te steunen, dank om ons zo massaal te kijken.” Niels besloot: “Dank dat jullie met zoveel keken. Misschien volgend jaar terug in dan een vol Sportpaleis, we zullen wel zien.”