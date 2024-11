Niels Destadsbader presenteert én zingt – ook met Emeli Sandé – tijdens ‘Night of the Proms’ in Antwerpen: “Dankbaar dat jullie de file trotseerden!”

Drie jaar geleden trad Niels Destadsbader zelf op in het Antwerpse Sportpaleis én nu mocht hij de 39ste editie van ‘Night of the Proms’ zelf presenteren én ook drie liedjes zingen, waaronder één met de wereldberoemde Emeli Sandé.

“Ik ben zo dankbaar dat jullie de file hebben getrotseerd”, zo begon Niels zijn openingswoord tot het publiek. En dat was inderdaad zo, want de weg naar het Antwerpse Sportpaleis zat potdicht wegens nabij een ‘wegverzakking’. Honderden bezoekers aan ‘Night of the Proms’ deden er veel langer over dan normaal. PSE begon zelfs een kwartier later met de show, maar ook daarna kwamen er nog talrijke mensen binnen.

Niels legde zich op zijn zij op het podium voor een selfie met een jonge fan. © PADI/OBI

Het muzikaal feest viel bij velen in de smaak. Ook Niels mocht twee liedjes zingen ‘Verover Mij’ en ‘De Wereld Draait voor Jou’. Tijdens één van deze songs legde hij zich zomaar neer op het podium, zodat een mama een selfie met haar kind kon maken. De zanger uit Deerlijk moedigde de massa regelmatig aan met woorden, zoals ‘Sportpaleis je mag je nog eens laten horen. Van voor tot vanachter.” Even later riep Niels: “Ben je nog een beetje wakker?”

Net voor hij een duet ‘Beneath Your Beautiful’ met Emeli Sandé bracht, zei hij: “Ik zing niet vaak in het Engels, maar deze aanvraag kon ik niet weigeren. Ik doe dan ook mijn best.” (PADI)

Zaterdag 23 november om 20.30 uur en ook op zondag 24 november om 15 uur doet Niels het nog eens over in het Antwerpse Sportpaleis. Tickets: www.sportpaleis.be