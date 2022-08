Niels Destadsbader maakt fans gelukkig bij ‘Tien-om-te-Zien én ongetwijfeld vanavond ook bij ‘Zomerhit’

Woensdagavond was Niels Destadsbader present op de laatste opnamedag van ‘Tien-om-te-Zien’ in Westende. De zanger nam net na zijn repetitie ruimschoots de tijd om heel wat fans gelukkig te maken met een selfie of handtekening.

“Ik ben van Izegem”, “En ik van Waregem”, “Ik van Deerlijk!!”, hoorden we links en rechts in het publiek roepen toen Niels Destadsbader net na zijn repetitie van ‘Ik Neem Er Eén’ naar de nadarafsluiting trok waar er al heel wat fans van ‘Tien-om-te-Zien’ zich hadden verzameld. Niels maakte er zijn werk van en nam ruimschoots de tijd om heel wat vooral jongeren blij te maken met een selfie of met een handtekening. Eens een gekke bek trekken was ook mogelijk, waardoor die jeugdige fan wel een heel aparte souvenir zal hebben.

Nog een selfie! © PADI

Vanavond is Niels present met ‘Zomerhit’ in Blankenberge, waar hij – samen met Siska Schoeters – het programma aan elkaar praat. Ook dan – net zoals tijdens de vorige opnames – zal Niels tijd vrijmaken voor aanwezige fans, die vaak al uren in de zon staan te wachten tot ze een glimp kunnen opvangen van hun idool. Wij maakten al mee dat Niels daarvoor zelfs méér dan de moeite deed om tot bij een fan te geraken. Chapeau! (PADI)

En nog één selfie. © PADI

En maar poseren. © PADI

‘Tien-om-te-Zien’, iedere zondagavond bij VTM – ‘Zomerhit’, iedere zaterdagavond op Eén

En het bleef maar duren. © PADI

En nog foto’s… © PADI