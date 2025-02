Niels Destadsbader lanceert nieuwe single ‘Bijna Vergeten’ en krijgt versterking van Nederlandse zangeres Tessa June: “Tessa is een witte raaf met een prachtige stem”

Het zijn hoogdagen voor de fans van Niels Destadsbader. Zo zie je het populaire VRT-gezicht elke woensdagavond bezig als gastheer van de muzikale talkshow ‘Ik vraag het aan’ en is hij vanaf maart opnieuw te bewonderen als acteur in de spektakelmusical ‘14-18’. Maar ook als zanger zit Niels niet stil. Zo komt hij vandaag met nieuwe muziek. ‘Bijna Vergeten’ is een gevoelige song over twee mensen die beseffen dat ze uitgekeken zijn op elkaar. En wat opvallend is… Niels doet het deze keer niet alleen. Zo’n jaar geleden kreeg de zanger uit Deerlijk een e-mail uit Amsterdam. Afzender: Tessa June, een 27-jarige singer-songwriter.

‘Bijna Vergeten’. Da’s de titel van de nieuwste single van Niels Destadsbader. Daarop zingt hij niet alleen, wél samen met Tessa June. De Nederlandse zangeres vlogt op de sociale netwerksite TikTok over haar prille muzikale carrière en stuurde vorig jaar een mail mét demo naar Niels Destadsbader. Tot haar grote verbazing, kreeg ze prompt een telefoontje van de zanger zélf. Niels was meteen verkocht en de twee maakten het nummer samen af. Het resultaat is een gevoelige song.

Tessa June: “Een jaar geleden trok ik m’n stoute schoenen aan en stuurde ik een mailtje naar Niels. Ik had een liedje geschreven en ik vroeg me af of het iets voor ons zou kunnen zijn. Maar ik kende Niels natuurlijk enkel vanop radio en televisie. Dus ik rekende eigenlijk niet op een antwoord. Maar ik dacht: ‘wat heb ik te verliezen?’ Mijn verbazing was dan ook groot toen hij me zelf opbelde en vroeg om eens af te spreken. We maakten samen het liedje af en vandaag wordt deze droom werkelijkheid. Het is echt gek, want terwijl ik dit zeg, kan ik nog altijd niet geloven dat ik met één van de grootste artiesten van Vlaanderen ga samenwerken.” Opvallend: Destadsbader, die intussen wereldberoemd is in Vlaanderen, koos dus niét voor een grote naam en daar heeft hij een hele goede reden voor. Niels: “Zelf ben ik jaren geleden ook zo begonnen. Ik kende ook niemand in de muziekwereld en stuurde daarom demo’s rond, in de hoop dat er iemand zou reageren. Dus ik was meteen gecharmeerd door Tessa. En toen ik het liedje hoorde was ik helemaal verkocht. Tessa is een witte raaf met een prachtige stem. En het feit dat ik haar jonge carrière een duwtje in de rug kan geven, maakt dit verhaal alleen maar extra mooi. Ik hoop dus dat gans Vlaanderen haar in de armen sluit.” (PADI)

