Niels Destadsbader & Kenny B. zingen ‘Liefs Voor Later’: “Dit programma presenteren én de Radio 2 Zomerhit winnen, net op m’n verjaardag. Dat zou een mooi cadeau zijn.”

Het zijn drukke weken voor Niels Destadsbader. Hij presenteert immers – samen met Siska Schoeters – het populaire VRT-programma ‘Zomerhit’. Zowel bij ‘Zomerhit’ als bij ‘Tien-om-te-Zien’ mag hij ook een nummer zingen, want zijn duet ‘Liefs Voor Later’ met Kenny B. werd genomineerd voor de Radio2 Zomerhit 2023. Met dit lied staan Niels en Kenny ook op nummer 1 in Suriname, hét land waar Kenny B. vandaan komt. Niels en Kenny zitten nu nog bij de 20 genomineerden, maar hopen ook binnenkort bij de top 10 te prijken. “En dan winnen? Dat zou leuk zijn, want die dag is het precies mijn verjaardag”, zegt Niels.

Tussen de algemene repetitie en de tv-opname door konden we backstage Niels en Kenny even strikken voor een babbel.

Vorige week mochten we het heuglijk nieuws schrijven dat jullie met ‘Liefs Voor Later’ op nummer 1 stonden in Suriname. Hoe voelt zoiets aan?

Kenny B.: “Ik ben blij op nummer 1 te mogen staan in mijn land, zoals Niels zo vaak op 1 stond in zijn land. Ik vind het extra mooi – ook voor Niels – dat we op nummer 1 staan én dit al voor de tweede week. En goed nieuws: momenteel staan we ook nog in meerdere andere lijsten op nummer 1 in Suriname.”

Dat is goed nieuws en misschien blijft die single in Suriname wel tot hier de felbegeerde Radio 2 Zomerhit wordt uitgereikt. Dat is wel mooie reclame voor je?

Niels: “Kenny kent Suriname heel goed. Ik leerde het kennen door daar de clip te gaan opnemen. Maar als jij mij enkele maanden geleden had gezegd dat we ooit op 1 zouden staan in Suriname, dan had ik daar zelf mijn geld niet op gezet, want dat geloofde ik helemaal niet. We zitten nu in een leuke positieve flow. We zijn nu bezig met ‘Zomerhit’ en dat zag Kenny dan ook. Nu is ‘Tien-om-te-Zien’ voor mij een beetje jeugdsentiment, pure nostalgie. Ik ging ook al twee keren mee optreden in Nederland. Waar we ook komen, waar dat verhaal ook zal eindigen: voor ons is dat nu al heel geslaagd. Maar als wij ‘Zomerhit’ zouden kunnen winnen dan zou dat uiteraard leuk zijn, maar er zijn nog heel veel kapers op de kust. Er zitten nog heel veel goede artiesten en sterke liedjes tussen. We zien wel…”

Kenny B. en Niels Destadsbader scoren met ‘Liefs Voor Later’ in Suriname, maar ook in Vlaanderen. © PADI/Jens

Welke herinneringen heb jij aan ‘Tien-om-te-Zien’?

Niels: “Och, ik denk dan altijd eerst terug aan Willy en Anne. Dat was nog de tijd van de videocassettes. Je kon het opnemen en het programma dan herbekijken. Wat ik leuk vond was dat Willy het programma presenteerde met Anne én ook vaak met één van zijn singles op nummer 1 stond. Dan verdween hij plots als presentator omdat hij zelf moest zingen. Dat vond ik altijd goed. Toen was er ook een Clouseau-hype. Meisjes vielen flauw en moesten uit het publiek worden gehaald om medische bijstand te verkrijgen. Dat was een gek gedoe én dat is het ook nu nog altijd. Fans staan klaar wanneer je uit de shuttlebus stapt. Ze willen weten wie erin zit…”

Droom jij daar ook van: ‘Zomerhit’ presenteren zoals je dat doet én dan ook nog de ‘Radio 2 Zomerhit 2023’ zelf winnen?

Niels: “Dat zou kunnen, wie weet hé! Ik ben al heel blij dat ik het mag presenteren. We zitten nu al bij de laatste 20 en hopelijk weldra ook bij de laatste 10. Daar gaan we toch voor. De rest zullen we wel zien. Trouwens, het is toevallig ook die dag (zaterdag 19 augustus, padi) mijn verjaardag. Dat zou toch wel een heel mooi cadeau zijn.”

Recent was je op ‘Zomerhit’ te gast en nu bij ‘Tien-om-te-Zien’. Kende jij die programma’s uit Vlaanderen?

Kenny B.: “Neen, ik leerde ze kennen via Niels. Ik woon heel diep in Nederland. Als artiest had ik in Vlaanderen wel eens een klein hitje met ‘Parijs’, maar ik kende die programma’s helemaal niet. Ik vind het wel mooi om dit mee te mogen maken. Toen we dit liedje schreven, wist ik niet dat dit zo gebeuren. We konden ons daar niet op voorbereiden.”

Mag ik nu al zeggen dat jullie zomer al geslaagd is, zonder ‘Radio2 Zomerhit’-trofee omdat jullie al op 1 staan in Suriname?

Niels: “Ja! We zijn heel trots op het liedje dat we maakten. De mensen vinden het een heel goede song en als er dan een nummer 1-hit in Suriname uitkomt, dan is dat een geweldige kers op de taart. Net zoals onze nominatie voor ‘Zomerhit’. Ik won ‘Zomerhit’ al vier keren, maar vijf is altijd leuker dan vier (lacht). Ik mag dat echter niet meer zeggen van Kenny, maar ik zeg het toch.” (PADI)

Op woensdag 2 en donderdag 3 augustus presenteert Niels twee nieuwe opnames van ‘Zomerhit’ aan de jachthaven in Blankenberge. Op vrijdagavond 3 augustus is hij – samen met Kenny B. – te zien in ‘Tien-om-te-Zien’ op VTM, waar ze ‘Liefs Voor Later’ zingen.